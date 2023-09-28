"ضرب حتى الموت".. كشف لغز العثور على جثة طفل بمنزل مهجور في المنوفية

نجح ضباط مباحث مركز شبين الكوم بالمنوفية، في القبض على 3 متهمين بقتل طفل مقيد بالصف الثاني الإبتدائي، خلال 24 ساعة من حدوث الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل مقتل طفل على يد 3 أشخاص بالمنوفية

البداية مع تلقي اللواء عمرو روؤف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم العميد محمد جمعه، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان طفل يدعى “ر، أ”مقيم بقرية البتانون، داخل منزل مهجور بعد ساعات من إبلاغ الأسرة عن تغيبه.

كلمة السر “مشاجرة”

تحريات المقدم محمد المغربي، رئيس مباحث مركز شرطة شبين الكوم، كشفت أن وراء الواقعة عاطل وأبنائه، حيث تبين أن مشاجرة نشبت بين الطفل ونجل المتهم، قام على أثرها الابن الثاني للمتهم باستدراج المجني عليه إلي منزل الأسرة وتعدى الأول على الطفل بالضرب ليلفظ أنفاسه الأخيرة فتعاونوا في إلقاء الجثمان في المنزل المهجور بنفس الشارع المقيمين به.

القبض على المتهمين في مقتل طفل بالمنوفية

وبتقنين الإجراءات، قامت وحدة مباحث شبين الكوم بالقبض على المتهم الأول “ع، أ، ا” ٤٣ سنة، ونجليه “م، ع” والثاني"أ، ع".

وقررت النيابة العامة التصريح بدفن جثمان الطفل.