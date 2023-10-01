الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سبب اعتزاله التمثيل ثانية.. تفاصيل مرض الفنان توفيق عبدالحميد

توفيق عبدالحميد
توفيق عبدالحميد

تصدر اسم الفنان القدير توفيق عبدالحميد تريند البحث على محركات الإنترنت وعبر موقع السيرش “جوجل” خلال الساعات الماضية.

وأعلن الفنان القدير توفيق عبدالحميد عن قرار إعتزاله للفن للمرة الثانية، وكان هذا الخبر صدمة لجماهير عبد الحميد الذي قدم مسيرة كبيرة وهائله في تاريخ السينما والدراما المصرية.

وتداول رواد السوشيال أنباء اعتزال الفنان القدير توفيق عبدالحميد للمرة الثانية بسبب حالة الصحية التي تدهورت خلال الفترة الأخيرة، والتي جعلته لا يستطيع الإستمرار في استكمال مشواره الفني.

وتزامنًا مع تداول اسم الفنان القدير توفيق عبدالحميد عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد قرار إعتزاله، يرصد موقعنا “الدستور” في هذا التقرير أبرز اللحظات مؤثرة في حياة الفنان توفيق عبدالحميد خلال مشواره الفني، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

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اعتزال توفيق عبدالحميد الفن بشكل نهائى

تعرض الفنان توفيق عبدالحميد للعديد من المواقف المؤثرة في حياته، وكان آخرهم المرض الذي أجبره على اعتزال ما يحب ليوقف مسيرته الفنية، ولكن قرار الإعتزال لم يكن هذا المرة الأولى، ولكن هناك مرة سابقة أعلن فيها توقفه عن العمل بسبب المرض.

وفي المرة الأولى.. كتب الفنان توفيق عبدالحميد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أثناء مشاركته في مسلسل يوتيرن الذي قام ببطولته أمام النجمة ريهام حجاج:"أيام وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيًا"، معلنًا بذلك اعتزاله الفن نهائيًا بمجرد انتهاء تصوير مسلسل "يوتيرن".

مرض الفنان توفيق عبدالحميد

صرح الفنان توفيق عبدالحميد عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه مصاب بمرض انزلاق غضروفي أدى إلى خضوعه لجلسات العلاج الطبيعي، وأضاف خلال منشوره:"أرهقته بشدة لم أعتنِ به كما يجب، نبهني بصوت خفيض ولم أكترث ثم بدأ الصوت يرتفع إلى أن وصل إلى حد الصراخ، عن جسدي أتحدث عبرة لمن يعتبر، اهتممت بالروح والقلب والعقل ونسيت أن الجسد هو من سيحمل هؤلاء في رحلة الحياة، أصدقائي نصيحة خالصة لوجه الله انتبهوا قبل فوات الأوان".

والجدير بالذكر، كانت أخر أعمال الفنان توفيق عبدالحميد “مسلسل يوتيرن”، خلال رمضان الماضي وقدمه مع ريهام حجاج، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قيسوني.

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