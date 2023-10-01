المشروع القومى للصوامع.. إنشاء 94 حتى عام 2022

شهد قطاع التموين والتجارة الداخلية في مصر تطورات كثيرة منذ 2014 وحتى الآن.

جاء ذلك فى كتاب “حكاية وطن” الذي أصدره مجلس الوزراء، وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتسليم نسخة منه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

فقد قامت الدولة المصرية ممثلة في وزارة التموين بإنشاء 94 صومعة «إجمالي عدد صوامع القمح حتى عام 2022» ضمن المشروع القومي للصوامع، ويعتبر هذا المشروع من المشروعات القومية التي أولتها الدولة المصرية اهتماما خاصا ورصدت له التمويل الخاص وكل أنواع الدعم لتحديثه وتطويره وإنشاء الصوامع الجديدة، ونظرا لأهمية القمح كسلعة رئيسة غذائية قامت الدولة بإنشاء صوامع حديثة في كل محافظات الجمهورية لتخزين القمح وحفظه على أحدث نظم تكنولوجيا التخزين في العالم وتطبيق النظم الحديثة في إدارتها.

المشروع القومي للصوامع

ويعد المشروع القومي للصوامع واحدا من خطط الدولة للحفاظ على الغذاء وتأمين المخزون الاستراتيجي منه، وتضمن إنشاء نحو 50 صومعة، بسعة تخزينية تقدر بنحو 1.5 مليون طن، موزعة على 17 محافظة. يتضمن مشروع القومي للصوامع 50 صومعة لتخزين القمح والغلال يتم تنفيذها وإنشاؤها فى 17 محافظة، بطاقة تخزينية تصل إلى 1،5 مليون طن، وهي: برقاش بالجيزة، وميت غمر وشربين بالدقهلية والقنطرة شرق شمال سيناء، وطنطا بالغربية ومنوف بالمنوفية وههيا بالشرقية ودمنهور بالبحيرة والصباحية بالإسكندرية وقنا وشرق العوينات الوادى الجديد وبنها بالقليوبية وبنى سويف والفيوم وبهنسه والشيخ فضل.

تضم مصر الآن 70 صومعة على مستوى محافظات الجمهورية، وهى مصممة بأحدث أسلوب وتكنولوجيا وتقنيات موجودة في العالم، وكان متوقع زيادة السعة التخزينية فى الصوامع عام 2022 وتصل إلى ما يقرب من 3.6 مليون طن أيضا مع التوسع فى إنشاء صوامع جديدة، كما أن مخزون القمح أصبح يكفى حاليا لأكثر من 4 أشهر، ومع استلام القمح المحلى من المزارعين اعتبارا من منتصف أبريل كل عام سيعزز الاحتياطى الاستراتيجى للقمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم حتى نوفمبر 2022، أو نهاية العام.

مشروع تطوير شركات المطاحن

كما قامت بمشروع تطوير شركات المطاحن، وأكدت الوزارة أن هذا المشروع يأتي إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الإنتاج اليومي من 250 – 270 مليون رغيف.

وأشارت إلى أنه تم تطوير وتحديث 6 مطاحن لتحسين المنتج وزيادة القدرة من 850 إلى 1970 طن قمح / يوم بتكلفة تمويل ذاتي بلغ 308 ملايين جنيه، كما تمت زيادة السعات التخزينية من خلال استحداث وإنشاء بناكر للحفاظ على الأقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن بعدد 5 بناكر بتكلفة 10.2 مليون جنيه، فضلًا عن رفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه.