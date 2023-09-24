الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هدايا روما للقاهرة: إسقاط 100 مليون دولار من الديون و75 مليون $ لتطوير الصوامع

السفير الإيطالي مع
السفير الإيطالي مع وزير التموين

شارك السفير الإيطالي ميكيلى كارونى، الأحد، في افتتاح تطوير صومعة منيا القمح بالشرقية الذي يأتي بدعم من الحكومة الإيطالية في إطار توفير الأمن الغذائي لمصر وأكد أن مصر كانت مصدرًا لغذاء الدولة الرومانية وبدورها تتطلع الدولة الإيطالية لمزيد من التعاون مع مصر في مجال الزراعة.

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

وكشف السفير الإيطالي عن إنشاء 5  صوامع جديدة عالية التقنية بسعة أكبر تقدر بنحو 10 آلاف طن، بالاتفاق مع الدولة المصرية وذلك ضمن مبادلة الديون والذي يقضي بموجب اتفاق باريس علي الاتفاق بين مصر وإيطاليا علي مبادلة الديون بالدفع في البنك المركزي بالجنيه المصري، لافتًا إلى أن الصوامع المزمع إنشاؤها ستكون قريبة لمكان الإنتاج والحقول، وأنها ستكون متصلة ببرنامج المعلومات وجزءًا أساسيًا من منظومة الأمن الغذائي المصري والتعاون المصري الإيطالي لتعزيز الأمن الغذائي.

وأكد السفير الإيطالي لدى القاهرة أنه من المهم بالنسبة لنا مشاركة ودعم الدولة المصرية، مبينًا أن بلاده قامت بإنشاء عدد من المشاريع بمشاركة مصرية مهمة مثل دعم الميكنة الزراعية ومجالات البيئة والتموين في عدد من المحافظات.

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سعة تخزين 5 آلاف طن.. تفاصيل افتتاح مشروع إنشاء الصوامع الحقلية بمنيا القمح بالشرقية

وأكد كارونى أن الشركات الإيطالية حريصة على التعاون مع الشركات المصرية للعمل في السوق المصرية في مجال الأمن الغذائي، وأن زيارة نائب رئيس الوزراء الإيطالي  مصر مع مجموعة من الشركات الإيطالية التي تعمل في مجال الأمن الغذائي شدد على هذا الأمر.

وأضاف أن إيطاليا حريصة على نقل التكنولوجية الإيطالية إلى مصر بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، موجهًا الشكر إلى برنامج مبادلة الديون الإيطالية الذي يقوم بتطوير 6 صوامع حالية في مصر بدعم من الحكومة الإيطالية.

وشدد على أن برنامج مبادلة الديون الإيطالية يسقط 100 مليون دولار من الديون الإيطالية المستحقة علي مصر، منوهًا إلى تخصيص 75 مليون دولار من البرنامج لتطوير 6 صوامع تكنولوجية مطورة لتخزين الحبوب في مصر.

ووجه سفير إيطاليا بالقاهرة التحية إلى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي واللواء ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لافتًا إلى أن تطوير صومعة منيا القمح بالشرقية بدعم من الحكومة الإيطالية يأتي في إطار توفير الأمن الغذائي لمصر.

أوضح أن نائب رئيس الوزراء الإيطالي زار مصر مع مجموعة من الشركات الإيطالية التي تعمل في مجال الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن الشركات الإيطالية حريصة على التعاون مع الشركات المصرية للعمل في السوق المصرية في مجال الأمن الغذائي.

وأضاف أن إيطاليا حريصة على نقل التكنولوجية الإيطالية إلى مصر، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، موجهًا الشكر إلى برنامج مبادلة الديون الإيطالية الذي يقوم بتطوير 6 صوامع حالية في مصر بدعم من الحكومة الإيطالية.

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