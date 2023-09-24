الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعة تخزين 5 آلاف طن.. تفاصيل افتتاح مشروع إنشاء الصوامع الحقلية بـمنيا القمح بالشرقية

وزير التموين
وزير التموين

افتتح الدكتور على المصلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مشروع إنشاء الصوامع الحقلية بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية بسعة تخزين إجمالية 5 آلاف طن.

وجرى عرض تقديمي لمشروع الصوامع الحقلية الممولة من الجانب الإيطالى، وتم زيارة الموقع على الطبيعة وشرح دورتها التشغيلية والتي تشمل غرفة الميزان وأسفل خلايا الصرف وكذلك غرفة الكنترول ونقرة التفريغ للسيارات.

ويأتي دور وزارة التموين والتجارة الداخلية، في دعم الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين لإنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال الصوامع والقائمة على أحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة وهو ما يحمي مصر من مشكلات التخزين مستقبلا، مضيفا أن رؤية الشركة مستمدة من استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بمحاورها الثلاثة (الاقتصادية والاجتماعية والبيئة).

وكانت السعة التخزينية التابعة لوزارة التموين (1,2) مليون طن قمح إلى جنب استهلاكنا الشهري 800 ألف طن وبالتالي كان لدينا احتياطي استراتيجي شهر ونصف فقط، وبالتالي تبنت الدولة المشروع القومي للصوامع بهدف إنشاء 50 صومعة على مستوى الجمهورية، وبالفعل زادت السعة التخزينية إلى 3 ملايين طن خلال عام 2017، وزادت حاليا لتسجل 3,4 مليون طن.

تمتلك الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وحدها طاقات تخزينية بالمحافظات المختلفة تصل إلى 2,5 مليون طن بسعات مختلفة (30 , 60 , 90 ألف طن للصومعة) مجهزة بأحدث أساليب التداول والصيانة والتخزين وإدارة ومراقبة المخزون.

 

فصومعة منيا القمح الحقلية التي تم افتتاحها هي ضمن (6)  صوامع حقلية وبالإضافة إلى تنفيذ منظومة الحوكمة لربط منظومة الخبز المدعم بجمهورية مصر العربية ضمن عدد (22)  موقع كمرحلة أولى، هو نتيجة التعاون المشترك بين الدولتين والممولين بالكامل من خلال برنامج مبادلة الديون الإيطالية.

 

وجرى تنفيذ مشروع الصوامع الحقلية من خلال شركة الإنتاج الحربى وشركة مولمكس الإيطالية وهذا المشروع يعتبر النواة الأولية لإنشاء عدد (60) صومعة حقلية أخرى مخطط إنشائها في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.
 

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افتتاح صومعة منيا القمح الحقلية بطاقة تخزينية 5 آلاف طن

 

استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا العصرية في تخزين القمح 


ويتم استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا العصرية في تخزين القمح ومتابعته والتحكم فى درجات الحرارة داخل الصومعة من خلال وحدة التحكم الآلي التى تعمل بالكمبيوتر والحواسب الآلية الحديثة ويبلغ ارتفاع الصومعة فى هذا النظام  نحو (25) مترا محمل عليها مؤشرات لقياس درجة حرارة الصومعة وتثبيتها عند درجة حرارة معينة وهذا النظام نستطيع من خلاله معالجة القمح أوتوماتيكيا دون أى تدخل بشرى لنقل القمح من خلية إلى خلية اخرى وهذا النظام يعمل على تنقية القمح من الأتربة بنظام شفط الأتربة مربوط بغرفة التحكم الرئيسية (PLC)، وكذلك برنامج (SCADA) وأيضا من وجود أي شوائب معدنية وبالتالي لضمان تسليم الأقماح للمطاحن بدرجة نقاء عالية خال من الشوائب والأتربة.

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أرض الصوامع المشروع القومي للصوامع وزير التموين الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين ‏ أخبار إيطاليا اللواء شريف عادل باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين

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