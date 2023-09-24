الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مفاوضات لتسهيل شراء القمح الكازخستاني بتمويل من بنك أبوظبي

جانب من المفاوضات
جانب من المفاوضات

كشف د.علي المصيلحي، وزير التموين ، أن هناك مناقشات حاليًا تجري مع بنك أبو ظبي الوطني، بهدف تسهيل تمويلات لشراء القمح من كازاخستان.

وقال مصيلحي، لـ"الدستور " على هامش افتتاح صومعة منيا القمح الحقلية في محافظة الشرقية، إن الهدف من اختيار بنك ابو ظبي الوطني لهذا الشأن هو وجود فروع للبنك في كازاخستان، إضافة إلى فروع القاهرة.

أضاف أن القمح الكازاخستاني معتمد لدي الهيئة العامة للسلع التموينية كأحد مصادر القمح، مؤكدًا أن المفاوضات مازالت في بدايتها، إضافة إلى أنه سيتم دراسة الاتفاق من الجانبين المصري والبنك الاماراتي.

سعة تخزين 5 آلاف طن.. تفاصيل افتتاح مشروع إنشاء الصوامع الحقلية بمنيا القمح بالشرقية

وتمنح تلك الخطوة مصر بديلاً رخيصًا للحبوب القادمة من روسيا التي تتزايد حصتها في القمح الذي تحصل عليه مصر منذ العام الماضي.

افتتاح صومعة منيا القمح الحقلية بطاقة تخزينية 5 آلاف طن

وقال د.أشرف الصادق، عضو المنتدب لشئون الصوامع ، لـ"الدستور " إن وزارة التموين تستهدف إقامة 60 صومعة حقلية على مستوى الجمهورية بطاقة تخزينية 10 آلاف طن للصومعة الواحدة.

وأوضح أن صومعة منيا القمح الحقلية تعد واحدة ضمن 4 صوامع بالشرقية من إجمالي 6 صوامع تم إنشائها خلال الفترة الماضية، نظرًا لأنها المحافظة الأكثر إنتاجية القمح على مستوى الجمهورية.

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وأشار الصادق إلى أن الصوامع الحقلية  نقطة إستقبال حديثة وتضم الإمكانيات التخزينية والتكنولوجية الموجودة بالصوامع المعدنية المركزية ولكن بسعات تخزينية أقل ، كما أنها قريبة من مناطق الإنتاج وتوفر تسهيلات للمرزاعين خلال موسم توريد القمح، فضلا عن تقليل تكاليف النقل الوقود و إستهلاك الطرق .

وأضاف أن الصومعة الحقلية تضم خلايا عدة تستطيع من خلالها الفصل بين  القمح المحلي والمستورد على حدا سواء، حال انتهاء الموسم لتكون مخزون استراتيجي يتم استخدامه في وقت الحاجة ، ويبلغ ط معدل استقبالها 100 طن /ساعة مقارنة بنحو 200 طن/ساعة بالصوامع المركزية، لافتاً إلي أنها تعمل أيضاً علي منع  من تكدس  والازدحام أمام الصوامع المركزية خلال الموسم

ونوه الصادق إلي أن التكلفة الاستثمارية للصومعة تبلغ 70 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تزيد تلك القيمة في ظل المتغيرات السعيرة الحالي، لافتا السعة التخزينية للصومعة 5 آلاف طن وتتضمن 4 خلايا كل خلية 1250 طنًا.

يشمل برنامج مبادلة الديون مع ايطاليا انشاء 6 صوامع سعة الواحدة 5 آلاف طن بسعة إجمالية 30 ألف طن بمحافظات المنيا ( عدوه )، الشرقية (ابو حماد ، نزلة الخيال ، طوخ القرموص، منيا القمح ) والمنوفية ( قويسنا).

وزير التموين إجمالى الكميات الموردة من القمح أسعار القمح في مصر إنشاء الصوامع المشروع القومي للصوامع افتتاح صومعة منيا القمح الحقلية بطاقة تخزينية 5 آلاف طن علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية

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