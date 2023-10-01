الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مصطفى بكري يوقع توكيلًا لترشح الرئيس السيسي

مصطفى بكري
مصطفى بكري

وقع النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب توكيلًا لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي كمرشح للانتخابات الرئاسية الجديدة.

وقال بكري في تصريحات صحفية، إن ترشيحه للرئيس السيسي، يأتي دعمًَا لمشروعه الوطني للتنمية وبناء الدولة. 

وأكد بكري، أن الشعب المصري لن ينسى للرئيس السيسي وقفته إلى جانب الشعب في ثورة ٣٠ يونيو وما تحقق على أرض الواقع على مدى السنوات العشر الماضية. 

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الرئيس السيسى للمصريين: عندكم فرصة للتغيير خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة

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الرئيس السيسى للشعب المصرى: "عندكم فرصة للتغير الانتخابات الرئاسية المقبلة"

وقال بكري، إن التحديات التي تواجه مصر في الوقت الراهن توجب وحدة الجماعة الوطنية دفاعًا عن الكيان الوطني واستكمالًا للمشروع الوطني في كل المجالات.

النائب مصطفى بكري الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي السيسي ثورة ٣٠ يونيو

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