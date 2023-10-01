مصطفى بكري يوقع توكيلًا لترشح الرئيس السيسي

وقع النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب توكيلًا لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي كمرشح للانتخابات الرئاسية الجديدة.

وقال بكري في تصريحات صحفية، إن ترشيحه للرئيس السيسي، يأتي دعمًَا لمشروعه الوطني للتنمية وبناء الدولة.

وأكد بكري، أن الشعب المصري لن ينسى للرئيس السيسي وقفته إلى جانب الشعب في ثورة ٣٠ يونيو وما تحقق على أرض الواقع على مدى السنوات العشر الماضية.

وقال بكري، إن التحديات التي تواجه مصر في الوقت الراهن توجب وحدة الجماعة الوطنية دفاعًا عن الكيان الوطني واستكمالًا للمشروع الوطني في كل المجالات.