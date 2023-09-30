الرئيس السيسى للشعب المصرى: "عندكم فرصة للتغير الانتخابات الرئاسية المقبلة"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن استعراض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، تطوير مختلف القطاعات في مصر جيد، وعلقً: "أنا عايز أقول للناس إنتوا لسه عندكم فرصة للتغير خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة بفعاليات حكاية وطن، “إن الأمر كله لله واللي ليه حاجة هياخدها”.

برنامج جلسات اليوم من مؤتمر حكاية وطن

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة، التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوافرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلا عن التحديات التي تواجه الدولة.

وتنطلق جلسات حكاية وطن بالجلسة الافتتاحية تعقبها استراحة ثم جلسة الاقتصاد، وتختتم فعاليات اليوم الأول بجلسة الطاقة.