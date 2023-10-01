الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسرح عرائس وبالونات فى أول يوم دراسى بدمياط (صور)

أول يوم دراسي بدمياط
أول يوم دراسي بدمياط

قررت مدارس إدارة دمياط التعليمية في محافظة دمياط استقبال الطلاب في أول يوم دراسي بطريقة مختلفة، حيث تم تنظيم مسرح عرائس في المدارس وتقديم مسرحيات كوميدية للأطفال وسط الأغاني والأجواء الاحتفالية في المحافظة وتوزيع البالونات على الطلاب.

كما استقبلت مدارس إدارة دمياط التعليمية طلابها بتوزيع البالونات والهدايا والحلوى على الطلبة والأطفال في أول أيام العام الدراسي الجديد.

كما تم وضع بوابات من البالونات في مداخل العديد من المدارس احتفالًا بانطلاق العام الدراسي الجديد.

1121 مدرسة تفتح أبوابها 

وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في تصريحات صحفية لها اليوم الأحد، إن ١١٢١ مدرسة فتحت أبوابها لاستقبال الطلاب في محافظة دمياط في أول أيام العام الدراسي الجديد على مستوى المحافظة في دمياط، وتم استقبال طلاب الصفوف الأولى أيضًا.

وأضافت أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بقيادة المهندس على عبدالرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط ومديري الإدارات التعليمية في دمياط لمتابعة اليوم الدراسي بدءًا من حضور طابور الصباح.

فيما تابعت منال عوض، محافظ دمياط مع مديرية التربية والتعليم، خطتها لضمان انتظام سير اليوم الدراسي وتوفير مناخ آمن وملائم للطلاب ووضع الجداول والقوائم بالفصول وتوزيع الكتب الدراسية، حيث أكدت ضرورة المرور الميدانى على المدارس للتأكد من الالتزام بتلك الخطة ووجود المعلمين والعاملين بالمدارس.

وأعلنت محافظ دمياط عن رفع درجة الاستعداد القصوى خلال جلسة المجلس التنفيذي المُنعقدة منذ أسبوعين وذلك لإتمام الاستعدادات بالمدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات.

أول يوم دراسي بدمياط
أول يوم دراسي بدمياط
أول يوم دراسي بدمياط
أول يوم دراسي بدمياط
أول يوم دراسي بدمياط
أول يوم دراسي بدمياط
أول يوم دراسي بدمياط
أول يوم دراسي بدمياط
أول يوم دراسي بدمياط
أول يوم دراسي بدمياط
أول يوم دراسي بدمياط
أول يوم دراسي بدمياط
أول يوم دراسي بدمياط
أول يوم دراسي بدمياط
أول يوم دراسي بدمياط
أول يوم دراسي بدمياط
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