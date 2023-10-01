تفاصيل اعترافات متهمين باختطاف طفل وطلب فدية من أهله بالخانكة

قررت نيابة الخانكة اليوم الأحد إحالة المتهمين باختطاف طفل وطلب فدية من أهله بمنطقة الخانكة إلى محكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين “رشا. ع، محمود. ف، رضا. م”، عاطلون، استدرجوا الطفل "مؤمن. أ"، بهدف شراء حلوى واحتجزوه بأحد الشقق السكنية ملك المتهمة الأولى وتواصلوا هاتفياً مع والد الطفل وطلبوا منه فدية 500 ألف جنيه.

وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق المختصه في الخانكة بارتكابهم الجريمة بهدف الحصول على المبلغ المالي من والد الطفل، مشيرين إلى أن والد الطفل يعمل في مجال العقارات ولديه أموال طائلة ما دافعهم لارتكاب جريمتهم.

تفاصيل ضبط المتهمين بااختطاف طفل.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الخانكة من شخص يفيد باختفاء نجله من أمام منزلة بدائرة القسم وباجراء التحريات الأمنية اللازمة تبين اختطاف الطفل من قبل ثلاث أشخاص وباستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد مكان الطفل وضبط المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيقات.