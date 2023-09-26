بأسلوب الخطف.. إحالة المتهمين بسرقة المواطنين في الخانكة للجنايات

أحالت النيابة العامة بالخانكة المتهمين بسرقة حقائب وهواتف المواطنين والشروع في قتل شخص بأسلوب الخطف بمنطقة الخانكة لمحكمة الجنايات.

تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة المواطنين

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين أقروا أمام جهات التحقيق المختصة بارتكابهم جرائم سرقة حقائب وهواتف المواطنين بأسلوب الخطف وأقروا لارتكابهم ٤ وقائع بذات الأسلوب وشرعوا فى قتل أحد الأشخاص بأسلوب السلاح الأبيض مطواة.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الخانكة من مستشفى الخانكة يفيد بوصول (ع.م) عامل مصاب بطعنه بسلاح أبيض وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وباجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.