الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بأسلوب الخطف.. إحالة المتهمين بسرقة المواطنين في الخانكة للجنايات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أحالت النيابة العامة بالخانكة المتهمين بسرقة حقائب وهواتف المواطنين والشروع في قتل شخص بأسلوب الخطف بمنطقة الخانكة لمحكمة الجنايات.

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تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة المواطنين 
وذكر قرار الإحالة أن المتهمين أقروا أمام جهات التحقيق المختصة بارتكابهم جرائم سرقة حقائب وهواتف المواطنين بأسلوب الخطف وأقروا لارتكابهم ٤ وقائع بذات الأسلوب وشرعوا فى قتل أحد الأشخاص بأسلوب السلاح الأبيض مطواة.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الخانكة من مستشفى الخانكة يفيد بوصول (ع.م) عامل مصاب بطعنه بسلاح أبيض وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وباجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

النيابة العامة الخانكة الشروع في قتل الجنايات السلاح الأبيض مستشفى الخانكة

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