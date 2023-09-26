الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سيدة لسرقتها مصوغات ذهبية من فيلا بالشروق

حبس
حبس

قررت نيابة الشروق وبدر، الثلاثاء، حبس خادمة ومالك محل مصوغات ذهبية 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى؛ لقيام المتهمة الأولى بسرقة مصوغات ذهبية من داخل دخلا فيلا بمدينة الشروق، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

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وأقرت المتهمة أمام جهات التحقيق المختصة بارتكابها جريمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا سكنية بمدينة الشروق.

بداية الواقعة كانت بتمكن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الشروق من ضبط سيدة تعمل لدى إحدى السيدات لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية الخاصة بالأخيرة من الفيلا محل سكنها بالشروق والتصرف فيها بالبيع لدى عميلها سيئ النية، مالك محل مصوغات ذهبية، أمكن ضبطه 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت سير التحقيقات.

نيابة الشروق وبدر مصوغات ذهبية الشروق قسم شرطة الشروق النيابة

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