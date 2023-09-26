الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 5 متهمين لسرقتهم 111 هاتفًا محمولًا كرهًا

حبس
حبس

قررت نيابة عين شمس، اليوم الثلاثاء، حبس 5 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بـسرقة محل هواتف محمولة كرها عن مالكه.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق المختصة بارتكابهم جريمة سرقة الهواتف المحمولة، والتى بلغ عددها 111 هاتفا، من صاحبها كرها، بغرض بيعها والتربح والكسب غير المشروع منها.

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تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة 111 هاتفًا محمولًا 

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة محل لتجارة الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة عين شمس كُرهاً عن مالكه.

وضبط بحوزتهم 111 هاتفا محمولا، 9 سماعات، مبلغ مالى، سلاح أبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة عين شمس محل هواتف محمولة المتهمين الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة

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