الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة شقق فى مدينة نصر

سرقة
سرقة

قررت نيابة ثان مدينة نصر، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة الشقق بأسلوب التسلق، حيث اعترف المتهم بارتكابه 5 وقائع سرقات شقق بعد مراقبتها بأسلوب التسلق وكسر الكالون، وأشار المتهم إلى أنه تمكن من سرقة هواتف محمولة ومبالغ مالية من داخل الشقق وبيع بعض المسروقات لأحد التجار على علم بأنها من متحصلات سرقة.

 

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ونجحت جهود الشرطة فى ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان "له معلومات جنائية"، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن، وضبط بحوزته "4 هواتف محمول مجهولين المصدر- مبلغ مالى- مقص حديدى- سلاح أبيض (كتر)- عدد من الأقراص المخدرة- كمية من مخدر الهيروين"، وبمواجهته اعترف بارتكابه عدد 5 وقائع سرقة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته وحيازته المواد المخدرة، بقصد التعاطى والهواتف المحمولة والمبلغ المالى من متحصلات وقائع السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس عاطل سرقة الشقق مدينة نصر سرقة قسم شرطة مدينة نصر

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