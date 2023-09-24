ضبط لصوص سرقوا مجوهرات فى أسيوط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثانٍ أسيوط، بمديرية أمن أسيوط، من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل مسكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبة الواقعة (خادمة- مقيمة بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها (بعض المشغولات الذهبية- مبلغ مالى).. وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وقيامها ببيع المسروقات لمحل مصوغات كائن بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، وأن المضبوطات بحوزتها من متحصلات البيع، وقيامها بسداد بعض ديونها.