الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط لصوص سرقوا مجوهرات فى أسيوط

ضبط لصوص
ضبط لصوص

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثانٍ أسيوط، بمديرية أمن أسيوط، من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل مسكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبة الواقعة (خادمة- مقيمة بدائرة القسم).

 

سقوط عصابة سرقة "مسلحة" فى الأقصر

حبس خادمة سرقت مصوغات ذهبية من شقة في الشروق

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها (بعض المشغولات الذهبية- مبلغ مالى).. وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وقيامها ببيع المسروقات لمحل مصوغات كائن بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، وأن المضبوطات بحوزتها من متحصلات البيع، وقيامها بسداد بعض ديونها.

سرقوا مجوهرات اسيوط المشغولات الذهبية سرقة وزارة الداخلية

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