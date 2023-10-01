أول أيام دراسة بالمنوفية| أولياء الأمور الأقوى في الحضور.. والطلاب: رجعنا مدارسنا

خرج المئات من أولياء الأمور في محافظة المنوفية لتوصيل واصطحاب أبنائهم في أول أيام الدراسة، وخاصة طلاب الصف الأول الابتدائي، واستعدت المحافظة بشكل كبير لاستقبال طلاب الصفوف الأولى بالمراحل الدراسية لكل مرحلة طبقا لتشديدات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

توزيع حلوى على الطلاب بأول يوم دراسي في المنوفية

وشهدت بعض مدارس المنوفية توزيع شيكولاتة وحلوى على طلاب الصف الأول الابتدائي الذين يحضرون أول يوم دراسي لهم بالمدرسة وكلهم رهبة للمرحلة الجديدة التي دخلوا عليها، وإزالة تلك الرهبة من نفوسهم مع بدء العام الدراسي الجديد.

واصطحبت الأمهات والآباء التلاميذ في أول أيام الدراسة، وسط حالة فرحة من الطلاب بعودة المدارس حتى يطمئنوا في بداية العام الدراسي، وسط أجواء احتفالية وملابس جديدة، بعد استعداد مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية لهذا اليوم واجتماعات كثيرة بين قيادات المديرية والإدارات ومديري المدارس المختلفة.

محافظ المنوفية يشدد على ضوابط حضور الملابس والالتزام بالزي الرسمي

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قد وافق على ضوابط حضور الطلاب للمدارس مع بداية العام الدراسي رسميا الأحد القادم، ووجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، الإدارات التابعة لها والمدارس بتنفيذ تلك الضوابط في الحضور.

ووصل للإدارات التعليمية المختلفة توجيهات الحضور في العام الدراسي الجديد والذي يبدأ بشكل رسمي الأحد القادم بمحافظة المنوفية، بحيث يحضر يوم الأحد الصف الأول من كل مرحلة فقط، وبداية من يوم الإثنين بحضر كافة الطلاب في المحافظة بانتظام داخل المدارس.

محافظ المنوفية يتابع أول يوم دراسي بالمحافظة لعام 2023 2024

واطمأن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على الاستعداد التام والجيد لانطلاق العام الدراسى الجديد 2023/2024 واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية وتوفير المناخ الآمن لأبنائنا الطلاب حرصًا على سلامتهم، وفي ضوء الكتاب الدورى الصادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 36 بتاريخ 20 سبتمبر الماضي 2023، ووفقًا للمذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية.

وأشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أنه قد تقرر بدء وانتظام الدراسة للصفوف الأولى فقط بجميع المراحل التعليمية يوم الأحد الموافق 1/10/2023، على أن تنتظم الدراسة بكافة المراحل التعليمية إعتباراَ من اليوم التالى الإثنين 2 أكتوبر القادم، وذلك حرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب والطالبات وانطلاق عام دراسي جديد متميز ومنضبط بمختلف المراحل التعليمية

أول أيام دراسة بالمنوفية

أول أيام دراسة بالمنوفية

أول أيام دراسة بالمنوفية