السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتابع تنفيذ أعمال الرصف بطريق 850 أبو عوالي - شنشور

أعمال رصف الطرق
أعمال رصف الطرق

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الموقف التنفيذي لأعمال الرصف والتطوير بطريق 850 (أبو عوالي - جريس - سمادون - شنشور ) وحتى قرية الخضرة بمركز الباجور بطول 11 كم، حيث جارٍ البدء في فرد الطبقة الأسفلتية النهائية بنطاق قرية سمادون تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كونه طريق حيوي ومهم يربط مركزي أشمون والباجور.

رصف شوارع في أشمون 

وفي سياقٍ متصل، تابع محافظ المنوفية، الموقف الحالي لأعمال الرصف بالخطة الاستثمارية الجديدة بنطاق مدينة أشمون، حيث أوضح خالد النمر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، أنه جارٍ العمل على قدمٍ وساق في قطع الفرمة وإزالة الأرصفة المتهالكة وإنشاء البلدورات الجديدة بـ (4) شوارع رئيسية بالمدينة وهي: (رصف شارع كوم اوسيم من شارع الجلاء مرورًا بشارع العبور ومقابر المسيحيين بطول 650 م، اعادة رصف شارع الحبينى الموازى شارع الروضة بطول 750م، وامتداد شارع الجلاء حتى شارع العبور وطلعت حرب والمدارس، استكمال رصف شارع بورسعيد بطول 1600م).

10 شوارع رئيسة بخطة الرصف 

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، أن إجمالي عدد الشوارع المدرجة بخطة الرصف الجديدة بلغت (10) شوارع رئيسية بإجمالي تكلفة (41 مليونًا و572 ألف جنيه)، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من الرفع المساحي لـ 6 شوارع تمهيدًا للبدء في الأعمال التحضيرية للرصف، وهي: (رصف بلاط الإنترلوك بشارع الجلاء وحتى مسجد أبو طرطور بطول 800 م، وشارع مقابر المسلمين، شارع متفرع من شارع سعد زغلول أمام المركز الطبى حتى الدائرى بطول 500م، شارع أبو زيد الشرقى وامتداده بطول 550 م، رصف شارع طه حسين بامتداده بطول 500م، شارع محمد فريد بطول 540 م).

من جهته، شدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية  بالتواجد الميداني والمتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، والتواصل مع الشركات المنفذة لتقديم التيسيرات اللازمة لضمان نهو المشروعات المستهدفة وفق التوقيتات الزمنية المحددة.

محافظة المنوفية محافظ المنوفية أعمال رصف الطرق الخطة الاستثمارية أشمون بالمنوفية

مواد متعلقة

رئيس جامعة المنوفية يؤكد استعداد الكليات لاستقبال الطلاب وبدء الدراسة

مصرع شاب سقط من أعلى عقار سكنى بشبين الكوم فى المنوفية

فحص 1003 مواطنين فى قافلة علاجية بقرية كفر زين الدين بالمنوفية

عمر كمال ومحمد شاهين فى حفل ذكرى انتصارات أكتوبر بالمنوفية

"ضرب حتى الموت".. كشف لغز العثور على جثة طفل بمنزل مهجور في المنوفية

خال الطفل المقتول بالمنوفية: نطالب بالقصاص وليس للأسرة عداوة مع أحد

محافظ المنوفية: تحرير 421 محضرًا تموينيًا وضبط 10 أطنان دقيق مدعم

العثور على جثة تلميذ 7 سنوات في منزل مهجور بالمنوفية

الأكثر قراءة

ثبات أسعار السكر والزيت.. التموين تبدأ صرف «تموين أكتوبر» غدًا

الرئيس السيسى: إيرادات قناة السويس تصل إلى 10.5 مليار دولار بنهاية 2023

اعتزال توفيق عبدالحميد الفن بشكل نهائى

حكاية وطن.. دور مصر في إنهاء الأزمة الليبية والسودانية

محمد صلاح يتحدث عن كواليس تجديد عقده مع ليفربول.. ووكيله يكشف قيمة الأرباح

بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن ينعون نجل الفنان الراحل سامي العدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة