محافظ المنوفية يتابع تنفيذ أعمال الرصف بطريق 850 أبو عوالي - شنشور

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الموقف التنفيذي لأعمال الرصف والتطوير بطريق 850 (أبو عوالي - جريس - سمادون - شنشور ) وحتى قرية الخضرة بمركز الباجور بطول 11 كم، حيث جارٍ البدء في فرد الطبقة الأسفلتية النهائية بنطاق قرية سمادون تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كونه طريق حيوي ومهم يربط مركزي أشمون والباجور.

رصف شوارع في أشمون

وفي سياقٍ متصل، تابع محافظ المنوفية، الموقف الحالي لأعمال الرصف بالخطة الاستثمارية الجديدة بنطاق مدينة أشمون، حيث أوضح خالد النمر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، أنه جارٍ العمل على قدمٍ وساق في قطع الفرمة وإزالة الأرصفة المتهالكة وإنشاء البلدورات الجديدة بـ (4) شوارع رئيسية بالمدينة وهي: (رصف شارع كوم اوسيم من شارع الجلاء مرورًا بشارع العبور ومقابر المسيحيين بطول 650 م، اعادة رصف شارع الحبينى الموازى شارع الروضة بطول 750م، وامتداد شارع الجلاء حتى شارع العبور وطلعت حرب والمدارس، استكمال رصف شارع بورسعيد بطول 1600م).

10 شوارع رئيسة بخطة الرصف

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، أن إجمالي عدد الشوارع المدرجة بخطة الرصف الجديدة بلغت (10) شوارع رئيسية بإجمالي تكلفة (41 مليونًا و572 ألف جنيه)، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من الرفع المساحي لـ 6 شوارع تمهيدًا للبدء في الأعمال التحضيرية للرصف، وهي: (رصف بلاط الإنترلوك بشارع الجلاء وحتى مسجد أبو طرطور بطول 800 م، وشارع مقابر المسلمين، شارع متفرع من شارع سعد زغلول أمام المركز الطبى حتى الدائرى بطول 500م، شارع أبو زيد الشرقى وامتداده بطول 550 م، رصف شارع طه حسين بامتداده بطول 500م، شارع محمد فريد بطول 540 م).

من جهته، شدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني والمتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، والتواصل مع الشركات المنفذة لتقديم التيسيرات اللازمة لضمان نهو المشروعات المستهدفة وفق التوقيتات الزمنية المحددة.