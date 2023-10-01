وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يطلقان فعاليات سباق الهجن بالعريش

أطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إشارة بدء مهرجان سباق الهجن بمضمار نادى الهجن الرياضي المصري بالكيلو 17 غرب مدينة العريش.

ويُقام المهرجان ضمن احتفالات محافظة شمال سيناء بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، وينطلق مهرجان الهجن للمرة الثالثة بسيناء، حيث أقيم للمرة الأولى فى أكتوبر العام الماضى ، والمرة الثانية فى شهر إبريل الماضى بالتزامن مع احتفالات شمال سيناء بعيدها القومي.

ويشارك فى المهرجان 900 جملًا من من مختلف المحافظات، وسيتم تقديم 3 سيارات حديثة كجوائز للفائزين من رعاة السباق.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن رياضة الهجن تعد موروثاً شعبياً لمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وتحرص الوزارة على رعاية ودعم مهرجانات وسباقات الهجن لما تتمتع به من شعبية كبيرة.

وأشار الوزير إلى تطوير مراكز الشباب والأندية الرياضية ومضمار نادى الهجن في شمال سيناء ليكون فى أفضل صورة وتقام عليه كبرى السباقات فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، موجهاً الشكر والتقدير للقوات المسلحة المصرية على تطهير سيناء من دنس الإرهاب وعلى عمليات التنمية والتعمير التي تجري تحت قيادة حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

فيما أوضح محافظ شمال سيناء، أن سباقات الهجن تضيف رواجًا اقتصاديًا وتجاريًا وسياحيًا في مدينة العريش، مشيرا أنه أقيم على هامش سباق الهجن عدد من الأنشطة والفعاليات الفنية والرياضية، ومعرض للمنتجات البدوية والسيناوية، ومعرض للفن التشكيلي.

وأشار المحافظ إلى أن نادى الهجن الرياضي المصري هو أول نادى لسباقات الهجن في مصر تم إشهاره في الأول من أغسطس عام 1997، وعلى أرضه انطلقت السباقات ووصلت إلي كل محافظات مصر، وأقيمت سباقات هجن محلية ودولية، كما نظمت على أرضه بطولات سباقات هجن عربية، وكان واجهة لكل أهل الهجن من مصر والوطن العربي، وجمهورها من المتابعين.



من جانبه، أكد عيد حمدان رئيس اتحاد الهجن، على اهتمام القيادة السياسية برياضة الهجن والتي شهدت نهضة كبيرة خلال السنوات الماضية، وأشاد بدور وزير الشباب والرياضة فى إقامة العديد من سباقات الهجن بمختلف المحافظات، وكذا دور القبائل فى ازدهار رياضة الهجن، مثمناً على دور محافظ شمال سيناء فى عودة سباق الهجن باعتباره الموروث الشعبي بعدد من محافظات الجمهورية.