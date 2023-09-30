حكاية وطن.. تقرير يبرز دور مصر فى حل الأزمات بدول الشرق الأوسط

لعبت مصر أدوارا هامة في العديد من الأزمات بالشرق الأوسط، وحاضرة بقوة في العديد من الملفات والقضايا، منها قضية العرب الأولى القضية الفلسطينية، والأزمة السورية وظلت مصر على موقفها الدعم للحكومة الشرعية السورية، ووقفت ضد كافة المحاولات التى أرادت عدم الاستقرار سواء لسوريا أو بلدانا عربية أخرى.

دور مصر المحوري في الملف الفلسطيني

مثلت السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وما حققته من نتائج على أكثر من مستوى خلال السنوات الماضية، تأكيدا على محورية الدور المصري في القضية الفلسطينية، وإمساك القاهرة بكل خيوطها، وقد تجسد هذا الدور في عدد من المشاهد الرئيسة التي عبرت عن طبيعة وحيوية الجهود المصرية في هذا الملف.



ففي يونيو 2021، وفي أعقاب اندلاع مواجهات مفتوحة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، تبنت مصر العديد من التحركات المهمة وكان منها زيارة وفد أمني رفيع المستوى لكل من قطاع غزة وإسرائيل، مما أدى إلى تبلور اتفاق لوقف إطلاق النار والتهدئة بين الجانبين، وكذلك لعبت القيادة السياسية المصرية دورا مهما في الأشهر والسنوات الأخيرة على مستوى عمليات إعادة إعمار غزة بالشراكة مع بعض الأطراف العربية.

كما كثفت مصر أيضا من جهودها على مستوى حشد المجتمع الدولي لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية.

ورعـت القاهـرة جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وكان آخرها اجتماع الأمناء العاميين للفصائل الفلسـطينية فـي مدينة العلمين الجديدة في يوليـو 2023 وخلاله، وجهـت الفصائل الفلسـطينية الشـكر للرئيس السيسـي على اسـتضافة الاجتمـاع، مؤكدين دور مصر المحوري الداعم للقضية الفلسطينية.



الموقف المصري تجاه الأزمة السورية

كما تبنـت مصر فـي مرحلة مـا بعد ثـورة 30 يونيـو مقاربة متوازنة تجاه الأزمة السـورية، وركـزت علـى أولوية الحل السياسـي للأزمة السورية، على أن تكون خـرج لتوافـق سوري سـوري، إضافـة إلـى رفض تفاصيل وحيثيـات هـذا الحـل ورفض التدخلات الخارجية فـي الشـأن السـوري، والتأكيـد علـى ضـرورة الحفاظ علـى وحدة الأراضي السـورية، وتحقيـق مصالح وتطلعات الشـعب السـوري.

ودعمت مصر عددا مـن المبادرات الدولية المهمة تجـاه الأزمة السورية منهـا، اتفاقيات وقف التصعيد، واتفاقيات المصالحة بيـن بعـض فصائل المعارضة والنظام السوري فـي يوليـو وأغسـطس 2018.

وعلى الجانب الإنساني لا ننسى وقوف مصر مع سـوريا وشـعبها في أعقاب زلزال فبراير 2023 حيث أرسـلت القاهرة مساعدات إنسانية كبيرة إلى سـوريا، وأوفدت وزير الخارجية سـامح شـكري للتعبير عـن التضامـن والتأكيـد على وحـدة المصير بيـن البلدين.