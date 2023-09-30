بعد إعلان رئيس الوزراء.. كيف ستنجح مصر في إنتاج منتجاتها البترولية خلال 2024؟

قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إنه كي تنتج مصر جميع المواد البترولية خلال 2024، يجب تشغيل كامل لجميع مشروعات التكرير الجاري استكمالها حاليا وهي مشروع إنتاج السولار بشركة أنوبك بأسيوط المرتبط تكامليا مع شركة أسيوط لتكرير البترول، والتي تم تشغيل وحدة إنتاج البنزين عالي الأوكتين مؤخرا علاوة على توسعات وحدة تقطير الزيت الخام.

وأضاف يوسف في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه يجب أيضا تنفيذ مشروع توسعات معمل ميدور بالإسكندرية بزيادة طاقة التشغيل بما يعادل ٦٠٪ من الطاقة الحالية، وهو يعتمد على تقنية تعظيم إنتاج السولار من خلال التكسير الهيدروجيني المازوت، بالإضافة إلى مشروع مجمع تفحيم المازوت بشركة السويس لتصنيع البترول ويعتمد على تحويل المازوت إلى سولار ومنتجات خفيفة بتقنية التفحيم المؤجل، مؤكدا أنه فور الانتهاء وبدء تشغيل تلك المشروعات ستكون مصر قادرة على تلبية معظم احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.

مصر تعتزم وقف استيراد المنتجات البترولية

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن خلال كلمة الحكومة في مؤتمر "حكاية وطن"، الذي انطلق اليوم السبت، أن مصر تعتزم وقف استيراد المنتجات البترولية (البنزين والسولار) بداية من العام المقبل، في محاولة لخفض فاتورة الواردات، وإنتاج جميع منتجاتها البترولية خلال 2024.