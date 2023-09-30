السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النائب العام يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم، المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العُليا، والسادة المستشارين أعضاء جمعيتها العمومية.

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وفي مستهل اللقاء رحب النائب العام بالسادة الحضور، وقد قدم رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له، التهنئة لسيادته لتوليه مهام منصبه، مؤكدين جميعًا على استمرار التعاون المثمر بين النيابة العامة والمحكمة الدستورية العليا، وضرورة توفير سُبل التكامل بين الجهات القضائية المُختلفة، وفي نهاية الاجتماع أهدى النائب العام درع النيابة العامة لرئيس المحكمة الدستورية العُليا.

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النائب العام يأمر بتوثيق القضاء المصرى فى كتاب تاريخى

 

النائب العام المستشار محمد شوقي المستشار بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة الدستورية الع ليا درع النيابة العامة

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