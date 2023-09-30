السبت 30 سبتمبر 2023
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يوسف القعيد: نحن أمام المحاولة الثالثة لبناء مصر الحديثة

جانب من مؤتمر حكاية
جانب من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"

قال الكاتب والأديب يوسف القعيد، إن "مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" يوم مهم في أيام بناء مصر الجديدة، التي يتم تأسيسها مع الشعب المصري بكل صدق وأمانة وموضوعية، وبكل أريحية وبشكل جديد تمامًا في العمل السياسي مصريًا وعربيًا وعالميًا.

وأضاف "القعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نحن أمة قائدة تتعرض لكثير من المؤامرات ومحاولات هدمها وتعويقها ومنعها من التقدم، وحكم الرئيس السيسي يلخصه كلمة واحدة هي (الصراحة)، يصارح شعبه، بكل شيء ولا يخفي عنه أي شيء ويقدم الحقيقة كاملة غير منقوصة، يتخذ القرار لصالح الوطن".

 

يوسف القعيد: عندما فكر أجدادنا في بناء الأهرامات قيل لهم مستحيل وشككوا فيهم لكن إرادة المصريين تصنع المستحيل

وأكد القعيد، أنه لم يتوقع ما حدث من نهضة خلال 9 سنوات، لا بالخيال الإنساني ولا الروائي ولا القصصي، وأن ما تم معجزة، مردفًا: "لو عدنا للتاريخ عندما فكر أجدادنا بناء الأهرامات قالوا مستحيل وشككوا فيه لكن إرادة المصريين تصنع المستحيل".

وأردف: "ما فعلته مصر معجزة آتية من تضافر جهود قائد وطني مخلص،  قدم حياته لشعبه، وشعب آمن بالقائد وقرر يسير معه خطوة خطوة لإعادة بناء البلاد، وهي تجربة مهمة جدًا أدعو الآخرين ليتعلموا منها ويقتدوا بها، ويحاولوا يبقوا جزء من عملية البناء التي لم تحدث من قبل، اللي جاي أحلى بكثير جدًا".

وختم: "نحن أمام المحاولة الثالثة لبناء مصر الحديثة، محمد علي حاول في القرن الـ19، وعبدالناصر والسادات  في القرن العشرين، والرئيس عبدالفتاح السيسي في القرن الـ21، ويقوم به بكل إخلاص ونزاهة وموضوعية، كل وطني مخلص لمصر عليه يكون جندي من جنود مصر والرئيس السيسي وجيش مصر العظيم، فالتجربة غير مسبوقة ومهمة ليس أمامنا إلا أن تنجح، النجاح يجب أن نصر عليه ونعتبره هدفنا الأساسي، ولا توجد خيارات أخرى".

يوسف القعيد السيسي والسادات عبدالناصر بناء الاهرامات

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