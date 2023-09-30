بعد عودة الموجة الحارة من جديد.. نصائح لتجنب الوقوع فريسة للجفاف

تعد الموجات الحارة ظاهرة منتشرة في العديد من مناطق العالم هذا العام، حيث تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير وتؤثر بشكل سلبي على الصحة العامة.

وعلى الرغم من أن الموجات الحارة ليست ظاهرة جديدة، إلا أن موجة الحرارة الشديدة التي تشهدها البلدان في الفترة الأخيرة تُعَدّ غير مسبوقة وتحمل مخاطر صحية عالية، ففي السطور التالية يقدم الخبراء بموقع "new scientist" بعض النصائح المهمة لتجنب أضرار الجفاف خلال فترات الطقس الحار.

تحظى الموجات الحارة بشهرة واسعة في الصيف، حيث تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وتزيد من احتمالية الإصابة بالجفاف، والذي يعود لنقص السوائل في جسم الإنسان نتيجة فقدان العرق أثناء التعرض للحرارة الشديدة، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل تشنجات العضلات والصداع والدوخة وفقدان الوعي، لذا من الضروري اتباع بعض النصائح الهامة لتجنب الجفاف خلال فترات الطقس الحار.

شرب المياه بكميات كافية:

يعتبر تناول المياه العادية أولوية قصوى للحفاظ على السوائل في جسم الإنسان، لذا ينصح بشرب الماء بشكل منتظم وعدم الانتظار حتى يشعر الشخص بالعطش، كما يفضل تجنب تناول المشروبات الغازية والمنبهات التي تزيد من فقدان السوائل.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس:

من الضروري تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة التي تكون فيها درجات الحرارة أعلى، حيث يفضل البقاء في الأماكن المظللة وارتداء الملابس الخفيفة والواقية من الشمس، بالإضافة إلى استخدام واقي الشمس.

تجنب التواجد في الأماكن قليلة التهوية:

يجب تجنب البقاء في الأماكن المغلقة التي لا تتوفر فيها تهوية جيدة، حيث يمكن أن تزيد من درجات الحرارة وتؤدي إلى زيادة فقدان السوائل.

تناول الطعام الصحي والمغذي:

ينصح بتناول وجبات صحية تحتوي على الفواكه والخضروات الطازجة والمأكولات الباردة مثل السلطات والشوربات المبردة، فهذا يساعد على تعزيز الهضم وتجنب الإصابة بالجفاف.

التواصل مع الطبيب عند الحاجة:

في حالة تعرض الشخص لأعراض الجفاف مثل الدوار والصداع الشديد والغثيان، يجب عليه التواصل مع الطبيب فورًا، حيث قد تكون هذه الأعراض مؤشرًا على حالة صحية خطيرة.

يجب أن نكون حذرين ومتيقظين خلال فترات الموجات الحارة، وأن نتبع النصائح الهامة للحفاظ على سلامتنا والوقاية من الجفاف، لذا يجب علينا أن نتذكر أن الجفاف يعتبر حالة طارئة تتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا للحد من تأثيرها السلبي على صحتنا.