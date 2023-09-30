"حكاية وطن".. تقرير يرصد جهود الدولة المصرية فى الإصلاح السياسي الشامل

أكد تقرير الرؤية والإنجاز.. حكاية وطن ، أن الجهـود التنمويـة الشـاملة والمتكاملـة التـي بذلتهـا الدولـة خلال السـنوات الماضيـة واكبت عمليـة إصلاح شـامل هدفـت إلـى الارتقـاء بالمجـال العـام، وتثبيـت ركائـز النزاهـة والعدالـة فـي الجمهوريـة الجديـدة وتحديـث منظوماتهـا، بمـا يكفـل فـي المحصلـة اسـتقرار المجـال العـام وتحصينـه ضـد أي اختراقـات أو اختلالات.

وأيضا تحقيـق العدالـة والمسـاواة فـي الحقـوق والفرص، ودعم مشـاركة الفئات كافـة في عملية التنميـة، وتعزيـز روح الولاء والانتمـاء للهويـة المصريـة، وتحقـق حوكمة مؤسسـات الدولـة والمجتمـع، وضمـان سـيادة القانـون، وتوفيـر إطـار مؤسسـي لتحقيـق الشـفافية والمسـاءلة ومحاربـة الفسـاد.

ولما كان الاهتمـام فـي بدايـة الجمهوريـة الجديـدة منصبـا بشـكل أساسـي وشـبه كامـل علـى مجابهـة التهديـدات الأمنيـة مـن جانـب ومعالجـة الاختلالات التنمويـة العميقـة فـي الدولة مـن جانب آخر، كانت عمليـة إصلاح السياسـة الداخلية متفاوتة فـي مسـتوياتها متباينـة فـي أولوياتهـا، ولكنهـا مجملا قـد طالت مختلـف الأصعدة، سـواء علـى المسـتوى السياسـي أو علـى صعيـد حقـوق الانسـان، أو فيمـا يتعلـق بمنظومـات العدالـة والنزاهـة.

أولا: الإصلاح السياسي

وأشار التقرير إلى أن الدولــة أدركت ضــرورة تحقيــق إصــلاح سياســي يضمــن انفتاحــا سياســيا وحريــة فــي ممارســة العمــل السياســي علــى النحــو الــذي ينظمــه الدســتور والقانــون، بعـد أن نجحـت الجهـود فـي تثبيـت ركائـز الدولـة، والتغلـب علـى التحديـات الأمنيـة.

وقــد اســتند هــذا الإدراك بصــورة أو بأخــرى إلــى مــا يعد أصلا من أصول النظام السياسـي فـي مصـر مـا بعـد ثورتـي 25 ينايـر و30 يونيو، والـذي يصلح بحـق أن يكون أساسا يبنـى عليـه هـذا الإصـاح السياسـي الشـامل، وهـو مـا يتمثـل فـي التالـي:

التعدديــة الحزبيــة:

نــص الدســتور المصــري فــي مادتــه 74 علــى أن للمواطنيــن حــق تكويــن الأحــزاب السياســية، بإخطــار ينظمــه القانــون، وعــدم جــواز حــل الأحــزاب إلا بحكــم قضائــي؛ وكفــل القانــون حريــة تأسـيس الأحــزاب وممارسة نشـاطها بــكل حريـة ودون تعــرض للقمــع أو التضييـق، بمـا سـمح بتأســيس قرابــة 100 حــزبا حتــى الآن؛ ســعيا إلــى خلــق منــاخ ديمقراطــي حــر يعــزز مــن المشــاركة السياسـية الفعالــة للمواطنيـن ســواء كناخبيــن أو مرشحين أو حتي الانضمام للأحزاب السياسية كل وفق أيديولوجيتـه الخاصة.

ضمـان التمثيـل النيابـي:

يعـد تمثيـل الفئـات الاجتماعيـة مؤشـرا مهمـا لمدى قــدرة النظــام السياســي علــى اســتيعاب وتمثيــل هــذه الفئــات بمــا يتناســب مــع كثافتهــا العدديــة وقوتهــا الانتخابيــة بالمجتمــع، بخــلاف كونهــا معيــارا لمــدى قــدرة النظــام علــى تطبيــق قيــم ومبــادئ الديمقراطيــة والمواطنــة بيــن أبنــاء الشــعب.

لذلــك، حرصــت الدولــة علــى أن تكــون المجالــس النيابيــة ممثلــة لكافــة الفئــات الاجتماعيــة، فنــص قانــون 140 لســنة 2020 علــى أن يخصــص للمــرأة مــا لا يقــل عــن 25 % مــن مقاعــد مجلــس النــواب، التزامــا بالمـادة 10 مـن ً الدسـتور.

وحـدد القانـون أن تتضمـن كل قائمـة انتخابيـة عـددا مـن الصفـات يجـب أن تتوافـر بمرشـحي القوائـم، وذلـك التزامـا بالمادتيـن 243 و244 مـن الدسـتور واللتيـن أكدتـا علـى أن الدولـة يجـب أن تعمـل علـى تمثيـل الشــباب والمســيحيين والأشــخاص ذوي الإعاقــة والمصرييــن المقيميــن فــي الخــارج تمثيـلا ملائمــا فــي مجلــس النــواب.

تأسـيس الغرفـة الثانيـة لمجلـس النـواب (مجلـس الشـيوخ):

وأكـدت التجـارب الســابقة أهميــة وجــود غرفــة ثانيــة للســلطة التشــريعية تعــاون مجلــس النـواب لإنجـاز العمليـة التشـريعية وسـن القوانيـن بطريقـة تضمـن الشـفافية والاسـتفادة مـن الخبـرات الوطنيـة؛ ولتحقيـق هـذا الغـرض، أصـدر الرئيـس عبـد الفتــاح السيســي فــي يوليــو 2020 قانــون تنظيــم مجلــس الشــيوخ رقــم 141لسنة 2020، والذى جاء إعمالا للتعديــلات الدســتورية التــي وافــق عليهــا الشــعب فــي 2019.

ويضمــن مجلــس الشــيوخ زيــادة التمثيــل المجتمعــي وتوســيع المشــاركة وســماع أكبــر قــدر مــن الأصــوات والاراء، ويســهم فــي تطويــر السياســات العامــة للدولــة وبرامجهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن خـلال المسـاعدة فـي إنجـاز التشـريعات وسـن القوانيـن بطريقـة أفضـل تضمن حســن الدراســة والمناقشــة، والاســتفادة القصــوى مــن الخبــرات المختلفــة.