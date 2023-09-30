ابتهالية كبرى فى حب رسول الله بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة

تعقد وزارة الأوقاف، الجمعة المقبل، عقب صلاة الجمعة مباشرة ابتهالية كبرى في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة، وذلك بحضور كبار المبتهلين وهم: المبتهل أحمد مقلد، المبتهل مصطفى الشجري، المبتهل عبد الله بدران، المبتهل عثمان هلال، المبتهل إسلام السرساوي، المبتهل زياد عادل، المبتهل محمود صوفي، المبتهل محمد جمال.

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، تُعقد مقرأة كبار القراء برواية (ورش عن نافع المدني) بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة لأعلام القراء من دولة التلاوة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 3/ 10/ 2023م، برئاسة الدكتور عبد الكريم صالح.

وعضوية كل من: القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ فتحي خليف، والقارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ كارم الحريري، والقارئ الشيخ أحمد أبو فيوض، والقارئ الشيخ عزت راشد، والقارئ الشيخ محمد بيبرس، والقارئ الشيخ محمود عبد الباسط، والقارئ الشيخ محمود الصعيدي، والقارئ الشيخ عيد أبو عشرة، والقارئ الشيخ محمد حسن الصعيدي.

وستبدأ القراءة من أول ربع "إنا أوحينا إليك " سورة النساء، بإشراف الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا.