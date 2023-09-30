السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

ابتهالية كبرى فى حب رسول الله بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة

مسجد السيدة نفيسة
مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة

تعقد وزارة الأوقاف، الجمعة المقبل، عقب صلاة الجمعة مباشرة ابتهالية كبرى في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة، وذلك بحضور كبار المبتهلين وهم: المبتهل أحمد مقلد، المبتهل مصطفى الشجري، المبتهل عبد الله بدران، المبتهل عثمان هلال، المبتهل إسلام السرساوي، المبتهل زياد عادل، المبتهل محمود صوفي، المبتهل محمد جمال.

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، تُعقد مقرأة كبار القراء برواية (ورش عن نافع المدني) بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة لأعلام القراء من دولة التلاوة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 3/ 10/ 2023م، برئاسة الدكتور عبد الكريم صالح.

txt

علماء الأوقاف فى البرنامج الصيفى للطفل: الأطفال هم شباب المستقبل وعليهم تبنى الآمال

وعضوية كل من: القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ فتحي خليف، والقارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ كارم الحريري، والقارئ الشيخ أحمد أبو فيوض، والقارئ الشيخ عزت راشد، والقارئ الشيخ محمد بيبرس، والقارئ الشيخ محمود عبد الباسط، والقارئ الشيخ محمود الصعيدي، والقارئ الشيخ عيد أبو عشرة، والقارئ الشيخ محمد حسن الصعيدي.

وستبدأ القراءة من أول ربع "إنا أوحينا إليك " سورة النساء، بإشراف الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا. 

صلاة الجمعة عقب صلاة الجمعة حب رسول الله مسجد السيدة نفيسة وزارة الأوقاف القرآن الكريم مقرأة كبار القراء

الأكثر قراءة

"كلام الرئيس وصل لقلوبنا".. توافد المواطنين على مقرات الشهر العقارى ببورسعيد

محمد صلاح يتحدث عن كواليس تجديد عقده مع ليفربول.. ووكيله يكشف قيمة الأرباح

ثبات أسعار السكر والزيت.. التموين تبدأ صرف «تموين أكتوبر» غدًا

السيسى: الدولة ستدفع 45 تريليون جنيه فى المعاشات خلال 50 عامًا بسبب خطأ

الرئيس السيسى للمصريين: اصمدوا.. وحولوا الظروف القاسية إلى منحة

الرئيس السيسى: إيرادات قناة السويس تصل إلى 10.5 مليار دولار بنهاية 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة