الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

علماء الأوقاف في البرنامج الصيفي للطفل: الأطفال هم شباب المستقبل وعليهم تبنى الآمال

البرنامج الصيفي للطفل
البرنامج الصيفي للطفل

أقامت مديرية أوقاف الغربية اليوم الجمعة، احتفالية كبرى للبرنامج الصيفي للطفل بمسجد الشامي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء، وإيمانها بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة، وضمن فعاليات القافلة الدعوية للمساجد الكبرى بمديرية أوقاف الغربية.

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وفي كلمته أشاد الدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، بجهود وزارة الأوقاف المصرية في إعداد وتربية النشء بكل جدية وإخلاص، حيث أصبح الأطفال في أيدي أمينة تنمي مهاراتهم وتقوم أخلاقهم، كما يعد البرنامج الصيفي للطفل الذي تقيمه وزارة الأوقاف المصرية عملًا تنويريًّا كبيرًا يهدف إلى بناء الوعي الديني والوطني والقيمي.

وأشار الدكتور نوح العيسوي، إلى أن البرنامج الصيفي للأطفال فرصة حقيقية لكل الأطفال لتنمية حب الوطن ومحبة المجتمع، مضيفًا أن البرنامج الصيفي للأطفال يتطور عامًا بعد عام، موجهًا عددًا من النصائح الهامة للأطفال، وحثهم على المشاركة الإيجابية في أنشطة وفعاليات البرنامج الصيفي.

وفي كلمته أكد الشيخ خالد خضر مدير مديرية أوقاف الغربية، أن ‏البرنامج الصيفي يسهم بدور بارز في بناء شخصية الطفل من النواحي الجسديّة والفكريّة الاجتماعيّة، وتشكيل مهاراته وقيمه الأساسيّة، وتعزيز وتنمية ثقافته وشخصيته، وإمداده بالأفكار، والمعارف، والسلوكيّات، والعادات، والتقاليد، والفنون، والآداب التي يحتاجها لينشأ نشأة متكاملة سوية.

وأوضح الشيخ خالد خضر، أن وزارة الأوقاف تولي البرنامج الصيفي للأطفال اهتمامًا كبيرًا، حيث إن الأطفال هم شباب المستقبل وعليهم تبنى آمال الأمم، فمن حقهم التوجيه التربوي السليم والتنشئة على كل خلق قويم، ولذلك كانت رؤية وزارة الأوقاف في ربط ‏النشء ببيوت الله (عز وجل) على أيدي نخبة متميزة من أئمة وواعظات الأوقاف، بما يسهم في تقويم ‏سلوك وأخلاقيات الأطفال، وبناء الوعي لديهم وتنمية روح الانتماء للوطن ومحبته.
 

الأوقاف البرنامج الصيفي للطفل بالمحلة الكبري إعداد وتربية النشء الأطفال هم شباب المستقبل

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