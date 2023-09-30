السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى بالنزهة لتأييد الرئيس السيسى

النزهة
النزهة

توافد المواطنون على مكاتب توثيق الشهر العقاري بالنزهة في القاهرة؛ لعمل توكيلات ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة لليوم السادس على التوالي.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت القرار رقم 7 لسنة 2023 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

الانتخابات الرئاسية

وتضمن القرار في المادة الأولى "أن لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال، وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض بداية من يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر، ولا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة، ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن".

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المواطنون النزهة الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات رئيس الجمهورية

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