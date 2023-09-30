البابا تواضروس الثانى يشارك فى مؤتمر "حكاية وطن"

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم السبت، في مؤتمر "حكاية وطن"، الذي انطلق بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع، وذلك لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

وشهد المؤتمر في يومه الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها الوزراء والخبراء.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتعقب الجلسة الافتتاحية جلسة الاقتصاد، وتختتم فعاليات اليوم الأول بجلسة الطاقة.

ويستمر مؤتمر «حكاية وطن» حتى 2 أكتوبر، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة، والتي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوافرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا اليوم سنشهد حكاية مصر منذ 2011 وحتى اليوم من منظور الدولة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حكاية وطن، أن التحديات التي شاهدناها كانت كفيلة بهدم الدولة مثل الدول الأخرى التي حتى الآن لم تستطع أن تقوم مرة أخرى.

حكاية وطن

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، فيلما تسجيليا بعنوان "حكاية وطن"، خلال فعاليات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الفيلم التسجيلي بطولة الفنانة ماجدة زكي، والفنان أحمد فؤاد سليم، ويستعرض إنجازات الدولة خلال الـ10 سنوات الماضية.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدول تقوم بالعمل والتضحية وليس بالكلام.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال حضوره مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، أن التحديات التي شهدتها الدولة المصرية كانت كفيلة بهدمها.