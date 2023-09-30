بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد فعاليات "حكاية وطن"

تقدم "الدستور" بثًا مباشرًا لفعاليات حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن تنعقد على مدار ثلاثة أيام بالعاصمة الإدارية، وتبدأ الفعاليات بالجلسة الافتتاحية تعقبها استراحة ثم جلسة الاقتصاد وتختتم فعاليات اليوم الأول بجلسة الطاقة.

ويعقد مؤتمر "حكاية وطن"، خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة، فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

برنامج جلسات اليوم من مؤتمر حكاية وطن

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة، والتي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.