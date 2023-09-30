السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه رسالة للطلبة والطالبات مع بدء العام الدراسى الجديد

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

أرسل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رسالة إلى الطلبة والطالبات وذلك عبر بيان نُشر على الصفحة الرسمية للمحافظة بمناسبة العام الدراسي الجديد.

أُحدثكم بلسان الأب 

قال محافظ بورسعيد: "ونحن في بداية العام الدراسي الجديد أحدثكم بلسان الأب وليس كمسئول، الأب الذي يحب ويخشى على أبنائه، ويتمنى أن يراهم في أعلى درجات النجاح والتفوق، كما يتمنى أن يراهم في المستقبل يحققون نجاحات أكثر مما حققه هو نفسه.

أناشدكم الالتزام بالحضور إلى المدارس والإنصات والتجاوب مع المعلمين داخل الفصل، والاستمتاع بالمشاركة في الأنشطة المختلفة وممارسة الرياضة داخل جدران المدرسة.

كما أنشادكم بمذاكرة دروسكم بشكل يومي، وتقسيم اليوم بين المذاكرة والرياضة، والالتزام بأداء العبادات، والاستماع إلى نصائح أولياء أموركم، وعدم إضاعة وقتكم وجهدكم وأموال أولياء أموركم في الدروس الخصوصية التي ستسلب عقولكم وشخصيتكم، وستكون لها آثارها السلبية في الحاضر والمستقبل.

أبنائي وبناتي أنتظر أنا وأولياء أموركم وأبناء بورسعيد الباسلة نجاحكم وتفوقكم حتى نفخر بكم.. وأعاهدكم أن نعمل جاهدين لاستمرار توفير الأجواء الملائمة لتفوقكم، وتنظيم احتفالات كبرى وتكريم المتفوقين من أوائل المحافظة بشكل مميز، وأوائل الجمهورية بشكل غير مسبوق".

وانتهى محافظ بورسعيد قائلًا: "أبنائي وبناتي وطنكم ينتظر سواعدكم وعقولكم، ليواصل التنمية، وليصبح أقوى الأوطان بكم في المستقبل القريب".

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