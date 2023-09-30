السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"شباب الأعمال" تُصيغ رؤية مستقبلية لتعزيز التعاون مع "جهاز التمثيل التجاري"

صورة جماعة من الحدث
صورة جماعة من الحدث

قال المهندس بسام الشنواني، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن مجلس الإدارة يستهدف فتح أسواق تصديرية جديدة في أوروبا وإفريقيا، من خلال أعضاء الجمعية والذين يمثلون العديد من القطاعات الصناعية المختلفة، مشيراً خلال لقائه بالوزير مفوض يحي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري بمقر الجمعية، أن هناك رغبة لدى الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وأعضاءها  في التعاون علي استقبال الفرص التصديرية التي يتم طرحها من قبل جهاز التمثيل التجاري، وفق القطاعات التي يمثلها أعضاء الجمعية، وتسهم في تعزيز فرص التصدير وخدمة الاقتصاد الوطني، حيث شارك في اللقاء محمد أبو باشا الأمين العام للجمعية، والمهندس محمد صالح عضو مجلس الإدارة أمين الصندوق، وسلمي القديم عضو مجلس الإدارة وسوزان صالح المدير التنفيذي للجمعية المصرية لشباب الأعمال.

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رؤية مستقبلة للتعاون بين منظمات الاعمال التمثيل التجاري 


وأشار بسام الشنواني رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال إلى أن اللقاء تطرق إلي بحث وضع رؤية مستقبلة للتعاون بين الجمعية وجهاز التمثيل التجاري، من خلال لقاءات ربع سنوية بين مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال واللجان النوعية بالجمعية، وهو أمر يُسهم في تعزيز المتابعة مع جهاز التمثيل التجاري وتتبع الفرص التصديرية الموجود لديه،  من قبل الجمعية وأعضاءها بشكل يخدم مجتمع الأعمال ككل وأعضاء الجمعية علي وجة الخصوص، وينعكس  إيجابياً علي دعم الاقتصاد الوطني ويحفز التصدير بمصر وفق رؤية الدولة لـ2030، لزيادة الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن الوزير مفوض يحي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، أبدي استعداد الجهاز للتعاون في  المحاور التي تم مناقشتها خلال اللقاء، والتي أيضاً تتماشي مع خطة الجمعية والتي أطلقتها منذ أيام تحت عنوان "استراتيجية الجمعية المصرية لشباب الأعمال وخارطة الطريق" والتي استعرضت فيها الجمعية خريطة العمل للسنوات المقبلة، حيث تستهدف الجمعية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية"، علي أن تلعب الجمعية المصرية لشباب الأعمال دوراً حيوياً وبارز وحقيقي من خلال أعضاءها، للوصول لرؤية الدولة لزيادة الصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار، خلال الخمس سنوات المقبلة، وهي هدف رئيسي للدولة يأتي وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما بحث اللقاء أفكار تتعلق بتدريب وتأهيل العمالة الفنية، من خلال شركات الأعضاء بالجمعية المصرية لشباب الأعمال.

من جانبه قال محمد أبو باشا الأمين العام للجمعية، أن اللقاء ناقش سبل دعم القطاع الزراعي، والتوسع في العلاقات المصرية الإفريقية من خلال دور جهاز التمثيل التجاري، وتوسيع دائرة العلاقات بين مصر ودول القارة الإفريقية، بالإضافة إلي دعم تطوير القطاع الزراعي من خلال دور الجمعية المصرية لشباب الأعمال واللجان النوعية الموجودة بها، مشيراً أن لجنة الزراعة تعكف خلال الوقت الراهن على الانتهاء من إعداد ورقة عمل تتضمن المشكلات والتحديات التى تواجه القطاع الزراعى فى مصر، استعدادًا لتقديمها إلى رئيس الوزراء، ووزارة الزراعة، وهيئة سلامة الغذاء، خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال المهندس محمد صالح عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال أمين الصندوق، أن هناك رغبة لدي الجمعية بكافة اللجان وعلي رأس ذلك مجلس إدارة الجمعية، علي تطوير القطاع الصناعي ودعم المنتج المحلي، بالإضافة إلي حل كافة المشاكل بالقطاع والتواصل مع الجهات والهئيات المعنية لزيادة فرص التصدير وعلي رأس ذلك "جهاز التمثيل التجاري"، ودور من خلال المكاتب الممثلة للجهاز بالخارج، والوصول لـ 100 مليار دولار صادرات وفق رؤية الدولة وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

شباب الاعمال رؤية مستقبلة لتعزيز التعاون التميثل التجارى

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