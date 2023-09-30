السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

حكاية وطن قصة نجاح

جمعية رجال الأعمال: الدولة ساهمت بدور كبير في نجاح استدامة القطاع الخاص

حكاية وطن
حكاية وطن

ثمن المهندس على عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، دور الدولة المصرية خلال السنوات السابقة لتكون متهيئة لمشاركة القطاع الخاص في المعادلة الاقتصادية وفى تنمية البنية التحتية .

وقال المهندس علي عيسي في تصريح خاص لـ"الدستور" ، أن هناك اهتماما من الرئيس السيسي لنجاح استدامة القطاع الخاص وتقديم العديد من الحوافز لقطاع الخاص، موضحاً أن مشاركة القطاع الخاص والحكومة المصرية تحظى بأهمية كبيرة في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة

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خطة لتطوير وتنمية الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات

وأكد رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين ، أن منذ تولي الرئيس لديها خطة لتطوير وتنمية الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات حيث  يلعب القطاع الخاص دورًا حاسمًا في جذب الاستثمارات، حيث يمتلك الموارد والخبرات اللازمة لتنفيذ المشاريع الكبيرة وتعزيز النمو الاقتصادي، بالتعاون مع الحكومة، يتم توفير بيئة استثمارية ملائمة وإزالة العقبات التي تواجه الشركات والمستثمرين.

وأشار المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الاعمال، إلى أن اهتمام الدولة المصرية بمشاركة القطاع التجاري والمالي الخاص حيث يمتلك القطاع الخاص القدرة على المساهمة في تطوير وتحسين البنية التحتية في مصر، مثل النقل والطاقة والصناعة والاتصالات، وتعمل الحكومة على خلق فرص للشراكة العامة-الخاصة لتمويل وتنفيذ المشاريع البنية التحتية الكبرى.

القطاع الخاص مصدراُ رئيسياً لخلق فرص العمل وتحسين مستوي المعيشة 

وأفاد  "عيسي" أن القطاع الخاص  يعد مصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل وتوفير فرص العمل للشباب وتحسين مستوى المعيشة بالتعاون مع الحكومة و يمكن تعزيز قدرة القطاع الخاص على توفير فرص عمل من خلال توفير الدعم وإنشاء بيئة أعمال ملائمة ، بالإضافة إلي ذلك يمكن للقطاع الخاص أن يكون محركًا للابتكار وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في المجالات المختلفة. 

 وأضاف أنه التعاون مع الحكومة واهمت فى  تشجيع الشركات على الاستثمار في البحث والتطوير وتنمية قدراتها التكنولوجية، مما عزز التنافسية والابتكار في الاقتصاد المصري، كما ساهمت في تقديم الخدمات العامة للمواطنين، مثل الرعاية الصحية والتعليم والإسكان وفي عدد من المجالات المختلف، وكذلك من خلال الشراكة مع الحكومة تم تحسين جودة وتوفر هذه الخدمات للمجتمع.

حكاية وطن الدولة المصرية ساهمت شراكة القطاع الخاص

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