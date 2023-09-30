انتظام المحاضرات في مختلف الكليات بجامعة القاهرة

بدأ كليات جامعة القاهرة اليوم السبت، في المحاضرات الدراسية بعد الانتهاء من الاحتفال بالعام الدراسي الجديد الجديد 2023 - 2024، بمختلف الكليات بالجامعة وذلك ضمن خطة الجامعة في العام الدراسي الجديد الذي أعلنها الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

وتوافد عدد كبير من الطلاب الجدد والقدامى علي الجامعة خلال أول يوم دراسي، وشهدت الجامعة فعاليات وأنشطة طلابية مختلفة،منها النشاط الرياضي والثقافي والفني والاجتماعي والجوالة والأسر الطلابية والأنشطة المتخصصة لذوي القدرات الخاصة.

كما ساعد الطلاب القدامي والأسر الطلابية، الطلاب الجدد في معرفة أماكن المدرجات والمحاضرات الخاصة بهم وكذلك اماكن شراء الطعام والشراب من الكافتيريات الموجودة في الجامعة وسهولة الوصول إليها من خلال اقرب واحدة من الكلية.

وكان قد وجه رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات والمعاهد وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، كما وجه بجاهزية مستشفيات قصر العيني لتقديم خدمة طبية مُتميزة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمرضى، معلنا انتهاء توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، واستخراج البطاقات الجامعية.

ووجه الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي بضرورة استعداد كافة الجامعات لبدء العام الدراسي الجديد من خلال توفير كافة الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وكذلك جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكيد على اتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية؛ لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

كما وجه عاشور بالتزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح.

كما وجه الوزير بسرعة إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدراسي الجديد؛ لضمان انتظام الدراسة بكافة الكليات والمعاهد.

ووجه الوزير أيضًا بضرورة جاهزية كافة المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية متميزة للطلاب، بالإضافة إلى استمرارها في تقديم خدماتها الصحية للمواطنين.