الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر تستقبل وفدًا من الجامعات البريطانية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ‏اصطحب المهندس أحمد ترك أمين عام جامعة القاهرة، والدكتور محمد محسن العطار مساعد رئيس جامعة القاهرة للشئون الأكاديمية لجامعة القاهرة الدولية، وفدًا من رؤساء جامعات بريطانية وهي (جامعة إيست لندن، وجامعة إسيكس، وكلية الجراحين الملكية في أدنبرة)، للتعرف على الجامعة الجديدة التى أسستها جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وشهد الجولة الدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي.

وخلال الجولة، تم إطلاع الوفد على مشروع جامعة القاهرة الدولية والإمكانيات المزود بها، والتجهيزات التكنولوجية اللازمة لقاعات المحاضرات والمؤتمرات والمكاتب، حيث أجرى الوفد جولة في مباني الجامعة التي تم الانتهاء منها، وحرم الجامعة والمساحات الخضراء.

وعقب الجولة، اجتمع المهندس أحمد ترك، أمين عام جامعة القاهرة، والدكتور محمد محسن العطار بالوفد، وتم إطلاعهم على تقدم جامعة القاهرة فى التصنيفات الدولية، والشراكات الدولية مع الجامعات الأجنبية، والبرامج الدراسية والدرجات العلمية المشتركة بين الجامعة والجامعات المتقدمة دوليًا.

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تعزيز التعاون مع جامعة القاهرة الدولية فى مجالات الطب وطب الأسنان والهندسة وعلوم الحاسب والعلوم الإنسانية

وأشاد وفد الجامعات البريطانية بمستوى جامعة القاهرة الدولية والتجهيزات التكنولوجية والفنية والإدارية والأكاديمية، وأبدوا رغبتهم في التعاون في مجالات الطب وطب الأسنان، والهندسة وعلوم الحاسب، والعلوم الإنسانية، وناقشوا آليات تنفيذ التعاون في أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت قام بوضع حجر الأساس لجامعة القاهرة الدولية عام 2018، وأعلن حينها في مؤتمر صحفي كبير بحضور السيد وزير التعليم العالي ونخبة من قيادات الدولة والشخصيات العامة أن جامعة القاهرة الدولية سوف تكون جامعة برامج. وبعد الانتهاء من التجهيزات لبدء الدراسة تكون جامعة القاهرة الدولية هي أول فرع دولي لجامعة حكومية أنشئت وتمت الدراسة بها.

وكان الدكتور محمد الخشت قد أعلن عن بدء الدراسة بجامعة القاهرة الدولية في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور  دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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