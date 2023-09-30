السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أزهر الإسماعيلية يبحث السلبيات والإيجابيات مع بداية الدراسة

أزهر الإسماعيلية
أزهر الإسماعيلية

انطلقت صباح اليوم الدراسة بمعاهد منطقة الإسماعيلية الأزهرية، بالمعاهد ذات الفترتين، وغدا الأحد الموافق الأول من أكتوبر تنطلق الدراسة فى جميع المعاهد بشتى مراحلها المختلفة.

كما تم من قبل تجهيز المنشآت والأبنية المعاهد  التابعة لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، وذلك لبدء خطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م، واستقبال الطلاب بشكل يتناسب مع خطة التطوير الذي يسعى الأزهر الشريف إلى تطبيقها لرفع كفاءة المنظومة التعليمية بالأزهر الشريف.

بحث السلبيات والإيجابيات

وعلى هامش انطلاق العام الدراسى الجديد  عقد الدكتور أحمد بيومى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اجتماعا مع مديرى المراحل التعليمية ومديرى الإدارات التعليمية والموجهين العموم،  حيث تم بحث السلبيات والإيجابيات الخاصة بالعملية التعليمية، للتأكيد على تطبيق الإيجابيات وتلاشى السلبيات كما تم التأكيد  على ضرورة المتابعة اليومية من قبل الموجهين للمعلم والطلاب على السواء، للوقوف على المستوى الحقيقى والنهوض بالعملية التعليمية.

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