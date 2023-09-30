خلافات مالية وراء قتل عامل بمطعم فى الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية ملابسات ضبط المتهم بقتل عامل بمطعم بسبب خلافات مالية في الشرقية.

وتبلغ لمركز شرطة ههيا من أحد المستشفيات باستقبال عامل بمطعم مصاب بجرح طعني وتوفي عقب وصوله.

ملابسات الواقعة

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق؛ لقيامه بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض -سكين- كانت بحوزته لخلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.