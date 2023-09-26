10 أكتوبر.. نظر محاكمة متهمين بخطف طالب في الزيتون

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة شخصين، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده في منطقة الزيتون، إلى جلسة 10 أكتوبر.



كان تبلغ لقسم شرطة الزيتون من إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول، بتغيب نجلها طالب، عقب انتهاء اليوم الدراسى.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، كما تم تحديد مكان تواجد المتهمين.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما المجنى عليه، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته.

باستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.