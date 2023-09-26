بعد قليل.. الحكم على متهم بأحداث كلية التجارة في جامعة الأزهر

تعقد الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ جلسة للنطق بالحكم في إعادة محاكمة متهم والمنسوب له تهمة التجمهر والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة بالقضية رقم 5844 لسنة 2013 مدينة نصر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ أحداث جامعة الأزهر.

يذكر أن المتهم بالقضية صادر ضده حكم غيابي بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه متضامنا مع باقي المتهمين مبلغ 785 ألفا و160 جنيها تدفع لجامعة الأزهر.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قررت النطق بالحكم على 16 متهمًا مخلي سبيلهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ أحداث جامعة الأزهر، والتي وقعت في أكتوبر من عام 2013، بالسجن 3 سنوات، وتغريم المتهمين 785 ألفا و160 جنيها تدفع لجامعة الأزهر.