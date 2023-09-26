الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد قليل.. الحكم على متهم بأحداث كلية التجارة في جامعة الأزهر

محاكمة
محاكمة

تعقد الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ جلسة للنطق بالحكم في إعادة محاكمة متهم والمنسوب له تهمة التجمهر والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة بالقضية رقم 5844 لسنة 2013 مدينة نصر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ أحداث جامعة الأزهر.

يذكر أن المتهم بالقضية صادر ضده حكم غيابي بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه متضامنا مع باقي المتهمين مبلغ 785 ألفا و160 جنيها تدفع لجامعة الأزهر.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قررت النطق بالحكم على 16 متهمًا مخلي سبيلهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ أحداث جامعة الأزهر، والتي وقعت في أكتوبر من عام 2013، بالسجن 3 سنوات، وتغريم المتهمين 785 ألفا و160 جنيها تدفع لجامعة الأزهر.

الدائرة الثالثة إرهاب جنايات أمن الدولة أمن الدولة العليا طوارئ تهمة التجمهر أحداث جامعة الأزهر

مواد متعلقة

حيثيات الحكم علي 5 مدراء شركة مستحضرات تجميل ومكملات غذائية للتهرب الضريبي

السجن 3 سنوات لتاجر حشيش فى مدينة نصر وتغريمه 200 ألف جنيه

"جنايات القاهرة": رفع اسم حسام الغمرى من قائمة الإرهابيين

السجن لـ5 مديرين شركة مستحضرات تجميل بتهمة التهرب الضريبى

السجن عام لمتعاطي مخدرات بالتجمع الخامس.. وتغريمه 10 ألاف جنيه

الأكثر قراءة

مصر تسلم الصك الخاص باتفاقية الأمان النووى بالمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

مصر تدين الهجوم الإرهابى ضد القوات البحرينية المشاركة فى عملية "عاصفة الحزم"

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

مدة جمع التوكيلات للمرشحين للرئاسة.. انتخابات 2014 و2018 ترد على المشككين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات حدودية.. كيف تصدى لبنان لاعتداء إسرائيلى على سيادته فى منطقة بسطرة؟

الإمارات تدين اقتحام مستوطنين باحات الأقصى وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة