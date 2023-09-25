الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 7 سنوات لعامل بتهمة هتك عرض طفلة بنطاق مركز البدرشين

سجن
سجن

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عامل بالسجن 7 سنوات، بتهمة التعدي على طفلة وهتك عرضها، بنطاق مركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم "ف.ح.ي"عامل- 29 عام، تعدى على المجني عليها الطفلة “ع.ب"17 سنة  جنسيا، وهتك عرضها بدون رضاها، تحت تهديد السلاح، بقرية أبورجوان بدائرة مركز البدرشين.

وكان المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة الكلية أحال المتهم "ف.ح." - 29 عام، الذي واقع الطفلة "ع.ب" والتي لم تتجاوز 17 عاما، بأن اقتحم عليها مسكنها وأشهر سلاحا أبيض، في مواجهتها فبث الرعب في نفسها، وتمكن من شل مقاومتها، واقتادها لإحدى غرف مسكنها، وتعدي عليها جنسيا بدون رضاها، مستغلا غياب أسرتها عن المنزل، مما نتج عن ذلك حملها.

محكمة جنايات الجيزة عامل السجن 7 سنوات التعدي طفلة هتك عرضها البدرشين

مواد متعلقة

السجن 7 سنوات لسائق "توكتوك" قتل زميله لخلافات سابقة في الإسكندرية

السجن 7 سنوات للمتهم بقتل سائق توك توك بالإسكندرية

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

خلال الدقائق الأخيرة.. المقاولون يخطف تعادلًا قاتلًا من الزمالك فى الدورى

"الزراعة" تكشف موعد الانفراجة فى أسعار الطماطم وانخفاض الأسعار

كمّل مشوارك.. طلاب مصر للرئيس: الوطن يناديك لاستكمال مسيرة الإنجازات

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين اقتحام مستوطنين باحات الأقصى وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى