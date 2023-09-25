السجن 7 سنوات لعامل بتهمة هتك عرض طفلة بنطاق مركز البدرشين

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عامل بالسجن 7 سنوات، بتهمة التعدي على طفلة وهتك عرضها، بنطاق مركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم "ف.ح.ي"عامل- 29 عام، تعدى على المجني عليها الطفلة “ع.ب"17 سنة جنسيا، وهتك عرضها بدون رضاها، تحت تهديد السلاح، بقرية أبورجوان بدائرة مركز البدرشين.

وكان المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة الكلية أحال المتهم "ف.ح." - 29 عام، الذي واقع الطفلة "ع.ب" والتي لم تتجاوز 17 عاما، بأن اقتحم عليها مسكنها وأشهر سلاحا أبيض، في مواجهتها فبث الرعب في نفسها، وتمكن من شل مقاومتها، واقتادها لإحدى غرف مسكنها، وتعدي عليها جنسيا بدون رضاها، مستغلا غياب أسرتها عن المنزل، مما نتج عن ذلك حملها.