المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بالعجوزة

قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم الاثنين بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق لإتجاره في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار جلال عبداللطيف، وعضوية المستشارين حسين فخري وأسامة الأمير، وأمانة سر صلاح السيد.

وجاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9845 لسنة 2023، جنح، العجوزة والمقيدة برقم 2921 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، أن المتهم "علي.ع 57 سنة، سائق، أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالأوراق.