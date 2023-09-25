المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم يروج الهيروين في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "م.ت.ا" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات، الهيروين والشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق، وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تفاصيل القضية

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، بدائرة مركز طما عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين والشابو وجوهر الميثامفيتامين وترويجه على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته (54 لفافة من الهيروين و5 أكياس من الشابو وجوهر الميثامفيتامين)، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.