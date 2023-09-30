ضبط 7 متهمين بترويج النقد الأجنبى فى 4 محافظات

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "الإسكندرية، المنوفية، المنيا، بني سويف" حملات موسعة؛ لملاحقة وضبط القائمين على ارتكاب ذلك النشاط المؤثم.

وأسفرت الحملات عن ضبط عاطل بمديرية أمن الإسكندرية، وبحوزته مبالغ مالية، عملات محلية وأجنبية، و4 أشخاص بمديرية أمن المنوفية، وبحوزتهم مبالغ مالية -عملات محلية وأجنبية.

ضبط المتهمين

كما تم ضبط 3 أشخاص بمديرية أمن المنيا، وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، ماكينة عد نقدية.

وضبط 3 أشخاص بمديرية أمن بنى سويف، وبحوزتهم مبالغ مالية - عملات محلية وأجنبية، وبمواجهتهم أقرّوا بحيازتهم المبالغ المالية بقصد الاتجار بها في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.