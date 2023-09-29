ضبط عاطل وزوجته بـ30 طربة حشيش و8 أسطوانات هيروين

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، من ضبط عاطل وزوجته بحوزتهما 30 طربة حشيش و8 أسطوانات لمخدر هيروين.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام اثنين من العناصر الإجرامية (عاطل وزوجته "لهما معلومات جنائية"- مقيمين بالدقهلية) بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة المنصورة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.

وضبط بحوزتهما 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلوجرامات- 8 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلوجرام- فرد خرطوش وعدد من الطلقات- سلاح أبيض- مبلغ مالي.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 600 ألف جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.