السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: صدور اللائحة التنفيذية لإنشاء المجلس الصحي المصري تهدف لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

الدكتور علي مهران
الدكتور علي مهران

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الصحي المصري تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال اتباع المعايير المُعتمدة في تدريب الفرق الطبية والعمل على رفع كفاءتها.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن المجلس الصحي المصري يهدف للارتقاء بالمنظومة الصحية مما ينعكس بالإيجاب على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في إطار الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.

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المجلس الصحي المصري بمثابة العقل المدبر الحقيقي في قطاع الصحة

وأكد رئيس صحة الشيوخ، على أن المجلس الصحي المصري بمثابة العقل المدبر الحقيقي في قطاع الصحة وذلك في إطار الحوكمة من خلال التطوير والإتاحة والمراقبة.
وتابع النائب الدكتور علي مهران، أن المجلس الصحي سيعمل على رفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء خاصة والعاملين في كافة التخصصات الصحية عامة.

وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى أن أهمية المجلس تكمن فيما يحدث على أرض الواقع خاصة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية مما يساهم في تقديم خدمة طبية مميزة.

ولفت النائب الدكتور علي مهران، أن المجلس الصحي سيعمل على إعداد البرامج العلمية والتدريبية المتخصصة والعليا فينا بعد المرحلة الجامعية علاوة على اعتماد الشهادات المهنية بما يحقق أفضل وأقصى مجالات الأمان الطبي في التعامل مع المريض سواء على المستوى العلمي أو السريري أو الإكلينيكي من الأطباء.

صحة الشيوخ المجلس الصحي المصري الخدمات الصحية الارتقاء بالمنظومة الصحية لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب الفرق الطبية

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