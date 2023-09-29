تاج الدين: المجلس الصحى المصرى سيهتم بقدرة الكوادر الطبية وأمان المرضى

علّق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على الموافقة على مشروع قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين عبر اتباع المعايير المعتمدة في تدريب الفرق الطبية والعمل على رفع كفاءتها.

تاج الدين: استمرار التعليم الطبي بما ينعكس على أمان المرضى

وقال تاج الدين في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إن المجلس الصحي المصري سيتضمن كوادر علمية في كل التخصصات لتحديد البرامج التدريبية والتعليمية لضمان استمرار التعليم الطبي وهو ما ينعكس على قدرة الكوادر الطبية وأمان المرضى.

وأشار إلى أنه قبل ذلك كانت هناك لجان مثل لجنة التخصصات الطبية ولجنة الزمالة الطبية ثم التدريب الإلزامي للأطباء ثم صدر هذا القانون وهو قانون مهم جدًا تحت إشراف ورعاية رئيس الجمهورية، لكن اللائحة التنفيذية يصدرها رئيس مجلس الوزراء.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أن القانون يغطي كل الكوادر الطبية بجميع التخصصات التي تقدم الخدمة الطبية، ومن أهم ما فيه أن تراخيص مزاولة المهنة الطبية كل 5 سنوات عن طريق المجلس الصحي المصري وكوادره، ويعتمد ذلك على دورات تدريبية وأبحاث علمية وحضور مؤتمرات وورش عمل لضمان أن من يمارس المهن الطبية حصل على التدريب الكافي.