الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الرقابة الصحية يبحث التعاون المشترك مع رئيس المجلس الصحى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، لبحث أطر التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة بمجال تدريب ورفع كفاءة أعضاء المهن الطبية بمختلف التخصصات، بهدف تعزيز تطبيق معايير الجودة الوطنية الصادرة عن "جهار" GAHAR، وضمان الالتزام بها في الممارسات العملية لمختلف مكونات الخدمة الصحية.

برامج تدريبية وشهادات معتمدة من المجلس الصحي المصري

وأكد الدكتور أحمد طه أن تدريب أعضاء المهن الطبية على معايير الجودة يعتبر إحدى الأدوات الفعالة لتحسين الرعاية الصحية، وإكساب مقدمي الخدمات الصحية القدرة على تطبيق هذه المعايير بشكل روتيني أثناء قيامهم بمسئولياتهم اليومية.

 كما أن هذه البرامج التدريبية تساهم في تطوير الاستراتيجيات المطبقة داخل النظام الصحي وتحسينها وهو ما يحقق توكيد الثقة في مخرجات النظام الصحي المصري وفي الكوادر البشرية المصرية على المستويات المحلية والاقليمية والدولية.

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وأضاف أن القطاع الصحي المصري يحتاج إلى كوادر بشرية مدربة وبخبرات عالية لتكون قادرة على تأهيل المنشآت الصحية للحصول على الاعتماد وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وبما يضمن استدامة جودة الخدمات الصحية ونجاح منظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد لطيف أهمية البرامج التدريبية التي تنفذها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية للتدريب على معايير المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية باعتبارهما المرتكزات الأساسية للمنظومة الجديدة، مشيرا إلى التنسيق الكامل خلال الفترة المقبلة بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جهار" والمجلس الصحي المصري، لرفع كفاءة أعضاء المهن الطبية وتدريبهم على معايير وإجراءات تطبيق الممارسات الصحية الآمنة والفعّالة، لضمان سلامة الخدمات الصحية وكذلك الحفاظ على المنشآت والنظم الصحية.

بحث اللقاء مقترح إعداد حزمة من البرامج التدريبية وحصولها على الساعات التدريبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري، بالإضافة إلى اعتماد البرنامج  التدريبي GAHAR EGY-CAP والذي يمنح المجتازين له شهادة أخصائي تأهيل منشآت صحية للاعتماد، والذي تقدمه الهيئة بالتعاون مع عدد من الجامعات المصرية.

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جدير بالذكر، أن المجلس الصحي المصري أنشأ بالقرار رقم 12 لسنة 2022، ويشرف على 6 تخصصات، وهو الجهة المسئولة عن تطوير مستوي التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية، واختبارهم للتحقق مـن استيفائهم للتأهيل الـكافي للممــارسة الطبية والصحية الآمنــة، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

شارك باللقاء، الدكتورة آية نصار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وكل من الدكتور ميهي التحيوي، والدكتور وائل الدرندلي، والدكتور سيد العقدة، والدكتور خالد عمران، والدكتورة ولاء عبداللطيف، والدكتورة إيمان الشحات، أعضاء مجلس الإدارة، والدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة، إلى جانب ممثلي إدارة الرقابة الصحية، ومركز التدريب المعتمد بالهيئة.

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