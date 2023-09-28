الخميس 28 سبتمبر 2023
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مصر

خالد عبدالغفار: ضخ استثمارات ضخمة فى الصحة والتعليم على مدار السنوات الماضية

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، فعاليات افتتاح النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لطب الأسنان، والذي تنظمه كلية طب الأسنان بجامعة الجلالة الأهلية، الذي يعقد في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر الجاري.

ويأتي ذلك بحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين والإمداد الطبي، والدكتور عادل عدوي، رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، والدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، والدكتور إيهاب حسنين، عميد كلية طب الأسنان بجامعة الجلالة ورئيس المؤتمر، وعدد من الوزراء السابقين. 

استثمارات ضخمة للدولة في مجالي الصحة والتعليم                                                   

وقال وزير الصحة والسكان خلال كلمته، إن القيادة السياسية ضخت استثمارات ضخمة في مجالي الصحة والتعليم على مدار السنوات الأخيرة الماضية، أحدثت نقلة نوعية على مستوى القطاعين سواء من حيث الخدمات أو المنشآت، علاوة على الاهتمام بالعنصر البشري وكفاءته، لتقديم خدمات مميزة للمواطنين بمختلف فئاتهم العمرية.

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، الجهود المبذولة للتوسع في الجامعات بداية من المقترحات وحتى التنفيذ وما شهده خلال فترة توليه حقيبة وزارة التعليم العالي آنذاك، حيث أثمرت جهود الدولة المصرية عن مضاعفة أعداد الجامعات لتصل إلى أكثر من 50 جامعة حكومية وخاصة موزعة بجميع المحافظات.

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كما أكد الوزير، أن الدفعة القوية التي أعطتها القيادة السياسية لملف الجامعات المصرية كان المحرك الرئيسي للتغلب على التحديات واستمرار العمل لإنجاز تلك الصروح التعليمية في فترة قصيرة بالنسبة لضخامة هذه المشروعات، موضحًا أن الجامعات الجديدة تم إنجازها في وقت قياسي منها ما وصل إلى عامين فقط، وهو ما لم يحدث في أي دولة أخرى أن يتم إنجاز إنشاء جامعات بهذا الحجم في تلك الفترة.

واستعرض وزير الصحة والسكان، الجهود المبذولة في القطاع الصحي على مدار السنوات الأخيرة الماضية، وما أحدثته المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" من نقلة نوعية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف فئاتهم العمرية، والتحول من فكرة العلاج بعد المرض إلى الاكتشاف المبكر للأمراض والوقاية منها، فضلًا عن تحسين البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الطبية، وكذلك البدء في المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل.

وفي ذات السياق، قال الدكتور عادل العدوي، رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة الأهلية، إن جامعة الجلالة واحدة من الجامعات الأهلية التي تعمل بنظام الجيل الرابع حتى يكون لديها خريجون قادرون على المنافسة في سوق العمل على المستويين المحلي والدولي، موضحًا أن الجامعة تضم حتى الآن أكثر من 8000 طالب يعبرون عن مستقبل مصر القريب.

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ولفت الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، إلى الخطى التي انطلقت بها جامعة الجلالة الأهلية لتحقيق الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي، مضيفًا أن المؤتمر يهدف إلى تقديم نظرة عامة مبتكرة وشاملة على أحدث التطورات في البحث العلمي وخدمة المجتمع في مجال طب الأسنان، من خلال تعزيز العاملين في هذا المجال بالمعرفة والإمكانيات العملية والفنية والمهارات اللازمة لخدمة المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك بحضور عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، وعدد من كبار الأكاديميين وأطباء الأسنان بمصر وأوروبا.

وقال الدكتور إيهاب حسنين، عميد كلية طب الأسنان ورئيس المؤتمر ونائب رئيس جامعة الجلالة للشئون الأكاديمية، إن جامعة الجلالة تفخر بمرافقها المتطورة وملتزمة بتقديم تعليم عالي الجودة وتقديم خريجين متميزين يمكنهم الإسهام في تطوير المجتمع، موضحًا أنه يشارك في فعاليات المؤتمر على مدار يومين عدد 95 محاضرًا، وتنظيم أكثر من 16 ورشة عمل عن التطورات الحديثة العالمية في تكنولوجيا الأسنان، بالإضافة إلى قيام نخبة من الاقتصاديين الدوليين بعرض ومناقشة كيفية دمج الرعاية الصحية بالاقتصاد وربطها بسوق العمل، وتأثير التغيرات المناخية على الصحة العامة.

وفي ختام حفل الافتتاح كرمت جامعة الجلالة الأهلية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقديرًا لإسهاماته في العمل حتى خروج جامعة الجلالة إلى النور، فضلًا عن دعمه المؤتمر الأول لطب الأسنان.

وعقب حفل الافتتاح شارك وزير الصحة والسكان في إلقاء محاضرة علمية في مجال طب الأسنان بعنوان (مفاهيم جديدة محدثة في استعادة  الشكل الجمالي لأماكن  الخلع السليمة والمتضررة) وذلك بحضور المئات من أساتذة وأطباء وطلاب طب الأسنان.

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة المؤتمر الدولي لطب الأسنان كلية طب الأسنان بجامعة الجلالة الرئيس السيسي القيادة السياسية

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