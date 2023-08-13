الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

برنامج مؤتمر الصحة والتنمية يحصل على اعتماد "المجلس الصحى المصرى"

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حصول البرنامج العلمي للمؤتمر العالمي للصحة والسكان، والذي تنظمه وزارة الصحة والسكان في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على شهادة الاعتماد من المجلس الصحي المصري.

وأكد «عبدالغفار» أنه بموجب هذا الاعتماد سيتمكن مَن حضر البرنامج العلمي للمؤتمر من اكتساب 18 ساعة تدريبية معتمدة، مضيفًا أن هذا يعتبر أول تطبيق لمواد القانون رقم 12 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الصحي المصري، والذي ينص على أن المجلس هو جهة «اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المعنية المعتمدة من المجلس».

وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على الحصول على اعتماد المجلس برنامج المؤتمر العلمي، وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالعمل على توفير فرص التطوير المهني المستمر للعاملين في القطاع الصحي، مما يحسن من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ويرفع من المستوى المهاري لأعضاء الفريق الصحي.

الصحة العلمي للمؤتمر العالمي شهادة الاعتماد الصحي المصري المجلس الصحي المصري

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