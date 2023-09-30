السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الوزراء: لن نتقدم دون بنية أساسية وشبكة طرق

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء من الحدث

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة لن تتقدم إلّا بوجود بنية أساسية وشبكة طرق، مشيرًا إلى أنه من أهم المشروعات محاور الطرق على النيل؛ لتكون هناك شبكة ربط بين كل 25 ألف كليو. 

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، اليوم السبت، أن الدولة أنفقت أكثر من 9.4 تريليون جنيه في الفترة  2014 وحتى 2023، لتنفيذ مشروعات قومية كبرى لتحقيق الرؤية الطموحة. 

وأوضح محور تغيير وجه الحياة في مصر، قائلًا: كان لدينا خلل في التوزيع الحضرى لسكان على أرض مصر، وكانت هناك محافظتا القاهرة والإسكندرية تشهدنان تكدسًا كبيرًا، وكان إجمالي نسبة الأراضي المعمورة والمستقلة من إجمالي مساحة مصر بدلًا من 7% أصبحت نسبة التكدس تصل إلى 14%. 

وتابع رئيس الوزراء: إنه كان المخطط أن نبدأ في تحدي البُعد المكاني للقطاعات التنموية، وخلق طرق ومحاور تنمية وعمل منظومة نقل جماعي وشبكة قطارات، وهي كانت شرايين للتنمية وليست مجرد إنشاء طرق. 

برنامج جلسات اليوم من مؤتمر حكاية وطن

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة، والتي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

صطفى مدبولي الدولة شبكة طرق توزيع الحضرى شرايين لتنمية طريق و محاور حافظتى القاهرة والإسكندرية المشروعات

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