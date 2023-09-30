السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاتحاد الأوروبي يستضيف مؤتمر "بلطيقنا" لبحث التحديات البيئية ببحر البلطيق

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

يستضيف الاتحاد الأوروبي النسخة الثانية من مؤتمر "بلطيقنا" لبحث جهود معالجة التحديات البيئية  الملحة في بحر البلطيق بمشاركة وزراء ومسئولين رفيعي المستوى ووزراء مصايد الأسماك والزراعة والبيئة، من ثماني دول مطلة على البلطيق وتابعة للاتحاد الأوروبي وهي الدنمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والسويد.

المساعدة في تعزيز وتحسين صحة النظام البيئي لبحر البلطيق

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمياليوم، أنه نظرًا لمشاكل النظام البيئي الشديدة في بحر البلطيق، يهدف المؤتمر إلى المساعدة في تعزيز واستكمال الإجراءات القصيرة إلى متوسطة الأجل التي يمكن للدول الأعضاء اتخاذها لتحسين صحة النظام البيئي لبحر البلطيق، فضلًا عن حالة الأرصدة السمكية. ويمكن أن تكون مثل هذه الإجراءات الإضافية بمثابة حلول قائمة على الطبيعة مثل استزراع بلح البحر لاستعادة المناطق غير المؤكسجة.

جهود لحماية النظام البيئي البحري

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي وجميع المشاركين في المؤتمر أكدوا أهمية تضافر الجهود لحماية النظام البيئي البحري الحساس لبحر البلطيق، مع التركيز بشكل خاص على إزالة الذخائر المغمورة الموجودة في قاع البحر منذ الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وخلال المؤتمر، اتفق المشاركون على ضرورة معالجة هذه المشكلة الملحة التي تشكل مخاطر على الحياة البحرية والمجتمعات الساحلية وأنشطتها الاقتصادية، بما في ذلك صيد الأسماك.

توقعات باتفاق لتنظيف وإدارة الذخائر المغمورة في بحر البلطيق بشكل آمن

وبحسب البيان من المتوقع أن يتفق الوزراء في ختام المؤتمر على التزامات مشتركة لتنظيف وإدارة الذخائر المغمورة في بحر البلطيق بشكل آمن، مما يجعلها أكثر استدامة للأجيال القادمة. وتنضم المفوضية الأوروبية إلى هذه الجهود المهمة من خلال توفير دعم ملموس للميزانية من خلال دعوة مفتوحة لتقديم مقترحات بقيمة 2 مليون يورو تهدف إلى تحديد المناطق الجغرافية الرئيسية وإجراء تقييمات مناسبة للمخاطر.

txt

رئيس "شئون البيئة" يشارك بورشة عمل موسعة لمرفق البيئة العالمية بالأردن

الجهود الأوروبية والدولية لمكافحة تغير المناخ

ويذكر انه تعزيز الجهود الأوروبية والدولية لمكافحة تغير المناخ وتلوث البيئة، ورغم الانقسامات الحادة حوله بين أعضائه وافق أخيرا البرلمان الأوروبي على "قانون استعادة الطبيعة" رغم المعارضة الشديدة له من قبل جماعات يمين الوسط والمحافظين، ودعم جماعات الخضر واليسار والاشتراكيين الديمقراطيين وأنصار حماية البيئة.

وينسجم تصويت الأغلبية في البرلمان لصالح القانون، مع الحفاظ على جزء كبير من أهداف الاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد المناخي، وصوّت 336 من أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح القانون فيما عارضه 300 عضو مع امتناع 13 عضوا عن التصويت.

ويعد القانون أحد أهم بنود "الصفقة الخضراء" للاتحاد الأوروبي، والتي تشمل برنامجا واسعا من الإجراءات والتدابير التي يهدف الاتحاد من خلالها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

الاتحاد الأوروبي البلطيق النظام البيئي البحري الجهود الأوروبية تلوث البيئة

مواد متعلقة

تمتلئ بالجمال والحياة البحرية.. تقرير دولي يدعو لزيارة جرز البحر الأحمر

تقرير إفريقي: توسع البريكس مفتاح لتمكين التحول العادل للطاقة

تخفيض التمثيل الدبلوماسى وإجازات لموظفين فى البنتاجون.. الإغلاق الحكومى يعصف بالولايات المتحدة

الإغلاق الحكومى يهدد الأسر الأمريكية ودعوات لإقالة مكارثى.. ما القصة؟

تقرير أمريكى يدعو لزيارة مصر: مقبرة توت وحجر رشيد أعظم الاكتشافات

أفريكان بيزنس: مصر لها مستقبل واعد بإنتاج الطاقة والربط مع اليونان فرصة لأوروبا

بعد تحالف النجير ومالي وبوركينا فاسو.. هل تدق طبول الحرب في غرب إفريقيا؟

بمساعدة أمريكية.. التفاصيل الكاملة لإرسال باكستان أسلحة سرية لأوكرانيا

الأكثر قراءة

"كلام الرئيس وصل لقلوبنا".. توافد المواطنين على مقرات الشهر العقارى ببورسعيد

محمد صلاح يتحدث عن كواليس تجديد عقده مع ليفربول.. ووكيله يكشف قيمة الأرباح

ثبات أسعار السكر والزيت.. التموين تبدأ صرف «تموين أكتوبر» غدًا

السيسى: الدولة ستدفع 45 تريليون جنيه فى المعاشات خلال 50 عامًا بسبب خطأ

الرئيس السيسى للمصريين: اصمدوا.. وحولوا الظروف القاسية إلى منحة

الرئيس السيسى: إيرادات قناة السويس تصل إلى 10.5 مليار دولار بنهاية 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة